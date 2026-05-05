Mann bei tätlichem Angriff in Dornbirn verletzt



Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Zwischenfall am frühen Montagabend im Stadtgebiet von Dornbirn. Dabei kam es zu einer tätlichen Attacke, bei der eine männliche Person Blessuren unbestimmten Grades davontrug. Der für die Tat verantwortliche Angreifer konnte im Anschluss unerkannt entkommen.