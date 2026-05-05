Mann bei tätlichem Angriff in Dornbirn verletzt

Laut Informationen der Polizei ereignete sich der Zwischenfall am frühen Montagabend im Stadtgebiet von Dornbirn. Dabei kam es zu einer tätlichen Attacke, bei der eine männliche Person Blessuren unbestimmten Grades davontrug. Der für die Tat verantwortliche Angreifer konnte im Anschluss unerkannt entkommen.
Fahndung auf Hochtouren
Zahlreiche Polizeikräfte leiteten umgehend eine großangelegte Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Aus ermittlungstaktischen Gründen halten sich die Behörden bezüglich des genauen Tathergangs sowie der Hintergründe der Auseinandersetzung derzeit noch bedeckt. Die polizeilichen Erhebungen sind im Gange.
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