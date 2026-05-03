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Start aus Boxengasse

Zwei Millimeter fehlen! Hadjar disqualifiziert

Formel 1
03.05.2026 16:20
Isack Hadjar
Isack Hadjar(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bittere Strafe für Red Bull! Isack Hadjar muss den Miami GP aus der Boxengasse als Letzter starten. Ein Regelverstoß kostet den Franzosen eine gute Ausgangsposition.

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Nach dem Qualifying wurde festgestellt, dass der Unterboden von Hadjars Red Bull nicht den technischen Vorschriften entspricht. Die Abmessungen lagen um nur zwei Millimeter über dem für 2026 festgelegten Referenzvolumen.

Vom Top-10-Platz ans Ende
Eigentlich hatte Hadjar im Qualifying Rang neun erreicht – doch durch den Verstoß wird er ans Ende des Feldes zurückversetzt. Er muss das Rennen aus der Boxengasse aufnehmen.

„Wir haben einen Fehler gemacht“
Der Rennstall zeigte sich einsichtig und erklärte: „Wir haben einen Fehler gemacht und respektieren die Entscheidung der Sportkommissare“, so Teamchef Laurent Mekies in einer ersten Stellungnahme. „Durch diesen Fehler wurde weder ein Leistungsvorteil beabsichtigt noch erzielt. Wir werden aus diesem Vorfall lernen und unsere Prozesse bewerten, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, und um Schritte einzuleiten, damit sich dies nicht wiederholt. Als Team entschuldigen wir uns bei Isack sowie bei unseren Fans und Partnern. Wir mussten heute auf die harte Tour lernen, aber wir werden nach vorne blicken. Unser Fokus liegt nun darauf, die ermutigende Leistung von gestern heute Nachmittag in ein starkes Rennergebnis umzumünzen.“

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