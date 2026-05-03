Zwei Millimeter fehlen! Hadjar disqualifiziert

„Wir haben einen Fehler gemacht“

Der Rennstall zeigte sich einsichtig und erklärte: „Wir haben einen Fehler gemacht und respektieren die Entscheidung der Sportkommissare“, so Teamchef Laurent Mekies in einer ersten Stellungnahme. „Durch diesen Fehler wurde weder ein Leistungsvorteil beabsichtigt noch erzielt. Wir werden aus diesem Vorfall lernen und unsere Prozesse bewerten, um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, und um Schritte einzuleiten, damit sich dies nicht wiederholt. Als Team entschuldigen wir uns bei Isack sowie bei unseren Fans und Partnern. Wir mussten heute auf die harte Tour lernen, aber wir werden nach vorne blicken. Unser Fokus liegt nun darauf, die ermutigende Leistung von gestern heute Nachmittag in ein starkes Rennergebnis umzumünzen.“