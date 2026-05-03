Beichler überrascht mit Startelf gegen Sturm Graz

Der FC Red Bull Salzburg steht in der Fußball-Bundesliga unter Druck. Die Mannschaft von Cheftrainer Daniel Beichler ist drei Runden vor Schluss nur Tabellendritter. Im Heimspiel gegen Meister Sturm Graz braucht es Punkte – dafür stellt der Coach um.
Erstmals seit 19. Oktober, als der FC Red Bull Salzburg gegen den SCR Altach nicht über ein enttäuschendes 2:2 hinaus kam, steht Stürmer Karim Onisiwo wieder in der Startelf.
Der 34-Jährige war zuletzt immer nur als Joker im Einsatz und soll nun mit seinen Kollegen die Kohlen aus dem Feuer holen. Nicht dabei ist indes Mads Bidstrup. Der Kapitän fehlt aufgrund einer Wadenverletzung.
Mit diesem Team will Cheftrainer Daniel Beichler einen Heimsieg gegen Titelverteidiger Sturm Graz einfahren: Schlager; Lainer, Schuster, Drexler, Krätzig; Kitano, Diabate, Kjaergaard; Vertessen, Onisiwo, Alajbegovic.
Auf der Ersatzbank nehmen Zawieschitzky, Chase, Terzic, Diambou, Yeo, Aguilar, Redzic, Baidoo und Konate Platz.
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