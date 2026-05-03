Gärtner lösten Waldbrand in der Toskana aus

Ein Wohnhaus, das einem Feuerwehrmann gehört, wurde von den Flammen erfasst und ist derzeit unbewohnbar. Der Mann war in der Nacht auf den 1. Mai selbst an den Löscharbeiten beteiligt. Auch einige weitere Häuser wurden beschädigt. Am Samstag konnte die Feuerfront von rund 20 Kilometern auf drei reduziert werden. Insgesamt waren ungefähr 240 Menschen bei den Löscharbeiten im Einsatz. Einzelne Glutnester werden am Sonntag weiterhin bekämpft. Drei Löschflugzeuge und zwei Hubschrauber des Zivilschutzes halfen, die Ausbreitung der Flammen zu stoppen.