Menschenhandel in Tiroler Hotel: Aus mit „Samba“

Im Waschraum und WC versteckt

Im Hotel selbst löste dies einigen Wirbel aus. Bereits zu Beginn der Kontrolle hätten zwei Personen versucht, sich dem Zugriff der Beamten zu entziehen, indem sie sich in einer Toilette und in einem Waschraum versteckten. „Insgesamt trafen die Beamtinnen und Beamten acht Arbeiterinnen und Arbeiter an, die nicht zur Sozialversicherung angemeldet waren“, heißt es vonseiten der Ermittler.