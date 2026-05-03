Mitten in Aufstiegsfeier: Überraschung um Muslic!

Zuerst wurde der Aufstieg gefeiert, dann sorgte Trainer Miron Muslic für zusätzlichen Jubel unter den Schalke-Fans. Der Verein verkündete nämlich, dass der Vertrag des Austro-Trainers bis 2028 verlängert wurde. Der 43-Jährige ließ anschließend mit einem Treuebekenntnis die Fans jubeln.
Schalke 04 hat die Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga am Samstagabend perfekt gemacht. Auch dank Trainer Miron Muslic. Und dieser sorgte mitten in der Aufstiegsfeier nach dem 1:0-Erfolg gegen Düsseldorf für eine weitere positive Überraschung.
„Wir machen weiter, gemeinsam. Tausend Dank“, wandte sich Muslic während der Feierlichkeiten an die Schalke-Fans. Auf dem Videowürfel der heimischen Arena wurde daraufhin angezeigt, dass der ursprünglich 2027 auslaufende Vertrag des Trainers um ein Jahr verlängert wurde.
„Bundesliga, wir kommen!“
Obwohl Muslic auf dem sommerlichen Trainer-Markt sicherlich begehrt ist, hat man mit der Verlängerung ein klares Zeichen gesetzt. „Bundesliga, wir kommen! Gemeinsam! Auf geht’s, Schalke“, schrie der 43-Jährige ins Mikrofon. Von den Rängen erntete er euphorische „Muslic, Muslic“-Sprechchöre.
Muslic, der in jungen Jahren mit seiner Familie aus Bosnien nach Österreich geflohen und in Tirol aufgewachsen war, formte aus dem Krisenverein im Eiltempo einen Aufstiegsaspiranten. Nun kehrt der Traditionsverein in die Bundesliga zurück – und darf dort weiter auf seinen Erfolgstrainer bauen!
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