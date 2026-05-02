Frei, aber: Diese Gefahren drohen „Timmy“ jetzt

Mangel an Nahrung

Ein wichtiger Faktor sei vor allem, ob der Wal eigenständig Nahrung aufnimmt, so Ritter. „Wir sind sehr, sehr gespannt auf die Daten, die vom Sender kommen“, sagte er weiter. Diese seien entscheidend, um zu beurteilen, wie es dem Wal wirklich geht: wohin er schwimmt, ob seine Atemfrequenz normal ist, wie sein Tauchverhalten aussieht. Der Experte kritisierte, dass diese Daten von der Initiative nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Auch Greenpeace forderte, dass die Daten veröffentlicht werden.