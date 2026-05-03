Mit gestohlenen E-Bikes Luxusleben finanziert

Bewährungs- und Geldstrafe ausgefasst

„Ich habe den größten Fehler meines Lebens gemacht. Ich war in meiner eigenen Welt“, will der Angeklagte vor Gericht nicht mehr dazu sagen. Der 34-Jährige sei in eine Spirale reingekommen. „Es war alles viel zu einfach“, so der Anwalt. Der 34-Jährige fasste 16 Monate auf Bewährung sowie eine Geldstrafe in der Höhe von 3000 Euro aus. Den Opfern – allen voran dem Besitzer des Sportgeschäftes – wurde Schadenersatz in der Höhe von 96.000 Euro sowie einem Bekannten des Angeklagten 7700 Euro (für von ihm bezahlte Fahrräder) zugesprochen.