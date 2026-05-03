Trump: Der Iran hat der Menschheit viel angetan

Er könne sich nicht vorstellen, dass dieser akzeptabel sei, wandte der Politiker ein. „Sie wollen einen Deal.“ Wie berichtet, war am Freitag bekannt geworden, dass die iranische Führung einen neuen Vorschlag an die Vermittler in Pakistan übermittelt hat. Trump zeigte sich damit jedoch unzufrieden. Über die Inhalte der neuen Initiative war zunächst nichts offiziell bekannt.