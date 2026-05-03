In Tod gestürzt: Tragödie um jungen Kletterer (22)

Schrecklicher Alpinunfall am Samstagnachmittag im Tiroler Ötztal: Ein 22-jähriger Einheimischer stürzte bei einer Klettertour vor den Augen seines Begleiters (21) ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die genaue Ursache ist noch ein Rätsel – eine Obduktion wurde angeordnet.