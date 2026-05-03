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Vertragspoker um Laimer: Klare Ansage von Eberl!

Deutsche Bundesliga
03.05.2026 07:23
Wird Konrad Laimer seinen Vertrag in München verlängern?
Wird Konrad Laimer seinen Vertrag in München verlängern?(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Klare Ansage von Bayern-Sportvorstand Max Eberl hinsichtlich der Zukunft von Konrad Laimer in München. Der 52-Jährige hat bestätigt, dass sich die Vertragsgespräche schwieriger gestalten als zuvor erhofft. Allerdings möchte man sich in München nicht unter Druck setzen lassen. Selbst einen ablösefreien Abgang fürchtet der Rekordmeister nicht. 

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„Da sind Vorstellungen, da kommt man momentan nicht übereinander, aber es ist auch nicht schlimm“, betonte Eberl am Samstag nach dem 3:3 seiner Bayern gegen Schlusslicht Heidenheim. Allerdings gäbe es kein böses Blut, so der Sportvorstand: „Es gibt zwei Standpunkte und da muss man schauen, ob man die Brücke irgendwann irgendwie findet.“

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Der Vertrag von ÖFB-Legionär Laimer läuft im Sommer 2027 aus. Unter Trainer Vincent Kompany hat sich der Österreicher einen Fixplatz erarbeitet und mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Deshalb möchte man den Vertrag in München auch gerne verlängern.

Ablösefreier Abschied?
Knackpunkt soll laut „Sportbild“ aber das Gehalt sein. Laimer würde demnach 12 bis 15 Millionen Euro Jahresgehalt fordern. Eine Summe, die den Bayern offenbar zu hoch ist. In München sieht man sich für den Vertragspoker aber gut gewappnet und ohne großen Zeitdruck.

Demnach seien die Bayern bereit, sich im Sommer Angebote anderer Vereine anzuhören. Selbst ein ablösefreier Abgang des 28-Jährigen ist kein Schreckensszenario, wie Eberl klarstellt: „Er ist ablösefrei gekommen, da würden wir nicht verlieren“, so die kühle Ansage des 52-Jährigen. 

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