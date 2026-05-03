Vertragspoker um Laimer: Klare Ansage von Eberl!

„Da sind Vorstellungen, da kommt man momentan nicht übereinander, aber es ist auch nicht schlimm“, betonte Eberl am Samstag nach dem 3:3 seiner Bayern gegen Schlusslicht Heidenheim. Allerdings gäbe es kein böses Blut, so der Sportvorstand: „Es gibt zwei Standpunkte und da muss man schauen, ob man die Brücke irgendwann irgendwie findet.“