Messi und Co. vermiesen Beckham den Geburtstag

Messi hatte in der 33. Minute das 3:0 erzielt, nachdem er die beiden ersten Treffer Miamis bereits vorbereitet hatte. Doch die Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Partien in Serie konnte der Weltmeister aus Argentinien in seinem 100. Spiel für Inter Miami nicht verhindern. Orlando hatte vor dem Sieg gegen Miami nur zwei der vorausgehenden 15 MLS-Partien gewonnen.