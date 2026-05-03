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Pleite nach 3:0

Messi und Co. vermiesen Beckham den Geburtstag

Fußball International
03.05.2026 09:37
Trotz 3:0-Führung kassierte Inter Miami eine Niederlage!
Trotz 3:0-Führung kassierte Inter Miami eine Niederlage!(Bild: AFP/CALVIN HERNANDEZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ein Tor und zwei Vorlagen von Lionel Messi, eine 3:0-Führung – und trotzdem hat Inter Miami Klub-Besitzer David Beckham den 51. Geburtstag vermiest.

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Im Florida-Duell mit Orlando City verlor Miami in der Major League Soccer 3:4 und wartet auch im vierten Anlauf auf den ersten Heimsieg im neuen Fußballstadion. Martin Ojeda traf dreifach für die Gäste und sorgte damit für den Ausgleich, Tyrese Spice erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

David Beckham
David Beckham(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Messi hatte in der 33. Minute das 3:0 erzielt, nachdem er die beiden ersten Treffer Miamis bereits vorbereitet hatte. Doch die Niederlage nach zuvor elf ungeschlagenen Partien in Serie konnte der Weltmeister aus Argentinien in seinem 100. Spiel für Inter Miami nicht verhindern. Orlando hatte vor dem Sieg gegen Miami nur zwei der vorausgehenden 15 MLS-Partien gewonnen.

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