Ausflug zur Formel 1: Shiffrin und Kilde in Miami!

Prominente Gäste beim Formel-1-Grand-Prix in Miami: Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde tauschen für ein Wochenende eisige Skipisten gegen eine Rennstrecke ein. Das Ski-Traumpaar genießt gemeinsam das Rennwochenende im heißen Florida.
Auf Instagram haben sowohl Shiffrin als auch Kilde Bilder und Videos aus Miami gepostet. „Miami Baby“, schreibt der Norweger zu einer Reihe von Fotos, die ihn und seine Partnerin Mikaela Shiffrin in Miami und direkt an der dortigen Formel-1-Rennstrecke zeigen.
Auch die US-Amerikanerin zeigt sich vom gemeinsamen Wochenende in Florida begeistert. „Sprint Samstag“, kommentiert sie etwa die bisherigen Eindrücke des Wochenendes inklusive Fotos und Videos. Die Ski-Queen durfte dabei sogar hinter die Kulissen des Formel-1-Zirkus blicken.
Pläne für Zeit nach der Profi-Karriere
Eine willkommene Abwechslung und endlich ein paar entspannte Stunden zu zweit für das Sport-Traumpaar. Denn sowohl Kilde als auch Shiffrin bereiten sich derzeit schon intensiv für die kommende Saison vor.
Wie lange das Duo noch im Ski-Weltcup an den Start geht, ließ man zuletzt offen. Shiffrin hat aber verraten, dass man bereits für die Zeit nach der Profi-Karriere plant und sich auf eine gemeinsame Familie freut.
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