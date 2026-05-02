Bullen-Talent feiert nach 313 Tagen Comeback

Eine langwierige Verletzungszeit hat ein Ende gefunden! Salzburg-Innenverteidiger John Mellberg ist endlich wieder fit und hat im Zweitliga-Spiel von Kooperationsklub Liefering seine Rückkehr gefeiert.
Vor 313 Tagen machte Innenverteidiger John Mellberg sein letztes Spiel für die Bullen. Bei der Klub-WM lief der Schwede 45 Minuten gegen Al-Hilal auf. Danach sah man den Sohn des schwedischen Defensivmannes Olof Mellberg nicht mehr. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit verletzte sich der 19-Jährige im Juli jedoch. Zuerst bremste ihn eine Knieverletzung für rund drei Monate aus. Während der Reha zog er sich eine Muskelblessur im Oberschenkel zu, musste danach sogar kurzzeit wieder mit Krücken vorankommen.
Im Zweitliga-Spiel zwischen Kapfenberg und Salzburgs Kooperationsklub Liefering feierte Mellberg schließlich sein lang ersehntes Comeback. Prompt stand das 19-jährige Talent sogar in der Startelf des Teams von Trainer Danny Galm.
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