Bullen-Talent feiert nach 313 Tagen Comeback

Vor 313 Tagen machte Innenverteidiger John Mellberg sein letztes Spiel für die Bullen. Bei der Klub-WM lief der Schwede 45 Minuten gegen Al-Hilal auf. Danach sah man den Sohn des schwedischen Defensivmannes Olof Mellberg nicht mehr. In der Vorbereitung auf die neue Spielzeit verletzte sich der 19-Jährige im Juli jedoch. Zuerst bremste ihn eine Knieverletzung für rund drei Monate aus. Während der Reha zog er sich eine Muskelblessur im Oberschenkel zu, musste danach sogar kurzzeit wieder mit Krücken vorankommen.