Feuerwehrmann verhindert Inferno bei eigenem Haus

Den Ursprung des Geruchs konnte der Einheimische zunächst nicht ausmachen. Dies gelang schließlich erst, als die Sicherung im betreffenden Abschnitt des Hauses herausfiel. „Letztlich konnte der Mann, der selbst Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, bei einem Dachfenster einen Glimmbrand im Bereich des Dachstuhls feststellen“, berichtete die Polizei.