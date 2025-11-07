Vorteilswelt
Red Bull Salzburg

Toptalent hat sich am Weg zurück erneut verletzt

Salzburg
07.11.2025 22:00
John Mellberg (re.) fällt noch länger aus.
John Mellberg (re.) fällt noch länger aus.(Bild: GEPA)

Der Verletzungsteufel hat bei Red Bull Salzburgs Verteidiger John Mellberg erneut zugeschlagen. Der 19-jährige Schwede, der drei Monate aufgrund einer Knieblessur passen musste, zog sich eine weitere Verletzung zu. Gegen Sturm Graz drohen in der Bundesliga weitere Akteure auszufallen.

0 Kommentare

Während seine Kollegen zuletzt vier Pflichtspielsiege en suite feierten, war John Mellberg stets zum Zuschauen verdammt.

Das Verteidiger-Talent aus Schweden blickt auf schwierige Monate zurück. Seine Bilanz bislang: null Spielminuten! Das liegt daran, dass er sich zum Saisonstart eine Knieverletzung zuzog, die ihn rund drei Monate außer Gefecht setzte.

Lesen Sie auch:
Matchwinner gegen die Go Ahead Eagles: Aleksa Terzic.
Europa League
Terzic: „Ich wusste, dass ich treffen werde“
07.11.2025

Mellberg verletzte sich erneut
Inzwischen sollte der Sohn von Olof Mellberg (117 Länderspiele) wieder fit sein, doch – und jetzt wird’s richtig bitter – er zog sich während seiner Reha erneut eine Verletzung zu. Eine Muskelblessur im Oberschenkel prolongiert die Zwangspause des 19-Jährigen!

Zuletzt war er auf Krücken angewiesen, ein baldiges Comeback ist nicht zu erwarten. Für das Spitzenspiel bei Sturm Graz wird es auch bei Kerim Alajbegovic eng. Besser soll es bei Alexander Schlager aussehen. Der Teamtorhüter könnte in der Murmetropole sein Comeback im Tor der Letsch-Elf feiern.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
