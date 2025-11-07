Toptalent hat sich am Weg zurück erneut verletzt

Der Verletzungsteufel hat bei Red Bull Salzburgs Verteidiger John Mellberg erneut zugeschlagen. Der 19-jährige Schwede, der drei Monate aufgrund einer Knieblessur passen musste, zog sich eine weitere Verletzung zu. Gegen Sturm Graz drohen in der Bundesliga weitere Akteure auszufallen.
Während seine Kollegen zuletzt vier Pflichtspielsiege en suite feierten, war John Mellberg stets zum Zuschauen verdammt.
Das Verteidiger-Talent aus Schweden blickt auf schwierige Monate zurück. Seine Bilanz bislang: null Spielminuten! Das liegt daran, dass er sich zum Saisonstart eine Knieverletzung zuzog, die ihn rund drei Monate außer Gefecht setzte.
Mellberg verletzte sich erneut
Inzwischen sollte der Sohn von Olof Mellberg (117 Länderspiele) wieder fit sein, doch – und jetzt wird’s richtig bitter – er zog sich während seiner Reha erneut eine Verletzung zu. Eine Muskelblessur im Oberschenkel prolongiert die Zwangspause des 19-Jährigen!
Zuletzt war er auf Krücken angewiesen, ein baldiges Comeback ist nicht zu erwarten. Für das Spitzenspiel bei Sturm Graz wird es auch bei Kerim Alajbegovic eng. Besser soll es bei Alexander Schlager aussehen. Der Teamtorhüter könnte in der Murmetropole sein Comeback im Tor der Letsch-Elf feiern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.