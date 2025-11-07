Toptalent hat sich am Weg zurück erneut verletzt

Zuletzt war er auf Krücken angewiesen, ein baldiges Comeback ist nicht zu erwarten. Für das Spitzenspiel bei Sturm Graz wird es auch bei Kerim Alajbegovic eng. Besser soll es bei Alexander Schlager aussehen. Der Teamtorhüter könnte in der Murmetropole sein Comeback im Tor der Letsch-Elf feiern.