Red Bull Salzburg: Talent fällt monatelang aus

Vor dem Rückspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen den SK Brann am Mittwoch (20.45, live auf Servus TV) muss der FC Red Bull Salzburg eine Hiobsbotschaft hinnehmen. John Mellberg hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Der 18-Jährige, der am Tag des Heimspiels 19 Jahre alt wird, fällt laut Klubangaben damit rund drei Monate aus.