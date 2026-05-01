Angreifer kundschaftete Hilton Hotel am Vortag aus

Beamter nicht von eigenen Leuten getroffen

Danach endet das knapp sechsminütige Video, das Piro veröffentlicht hat. Es zeige, wie Allen bei seinem Versuch, den US-Präsidenten Donald Trump zu ermorden, einen Beamten des Secret Service anschieße, schrieb die Staatsanwältin dazu. Es gebe keine Hinweise, dass der Beamte von eigenen Leuten getroffen worden sei. Zum Ende der Aufnahmen hin wird die Szene noch einmal mit verringerter Wiedergabegeschwindigkeit gezeigt. Mit dieser Einstellung ist zu sehen, dass der Angreifer seine Waffe unmittelbar nach dem Passieren der Sicherheitsschleuse nach rechts richtet, wo Sicherheitskräfte stehen. Man sieht auch, wie ein Polizist seine Waffe auf den Angreifer richtet und Schüsse in dessen Richtung abzufeuern scheint.