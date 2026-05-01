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Schüsse bei US-Gala

Angreifer kundschaftete Hilton Hotel am Vortag aus

Außenpolitik
01.05.2026 09:12
Cole Allen hat einen Tag vor seinem Angriff das Hilton Hotel in Washington ausgekundschaftet.
Cole Allen hat einen Tag vor seinem Angriff das Hilton Hotel in Washington ausgekundschaftet.(Bild: AP/Dana Verkouteren)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Staatsanwältin für die US-Hauptstadt Washington hat ein Video von dem Angriff beim Gala-Dinner mit Präsident Donald Trump veröffentlicht. Es umfasst Aufnahmen verschiedener Tage. So ist etwa zu sehen, wie sich Cole Allen in einem Fitnessraum des Hilton Hotels umschaut.

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Staatsanwältin Jeanine Pirro schrieb auf der Plattform X, dass Allen das Hotel am Tag vor dem Angriff ausgekundschaftet habe. Das Video sei bereits einem Bezirksgericht in den Vereinigten Staaten vorgelegt worden, teilte Pirro weiter mit. Gemeinsam mit der US-Bundespolizei FBI werde ihr Büro den Vorfall umfassend untersuchen.

Auf der Aufnahme ist zunächst zu sehen, wie Allen am Freitagabend (Ortszeit) vor einer Woche einen Flur im Hilton Hotel in Washington entlanggeht. In diesem fand am Samstagabend das Gala-Dinner mit der Hauptstadtpresse und politischen Vertreterinnen und Vertretern statt. Anschließend sieht sich der Tatverdächtige im Fitnessraum um.

Hier sehen Sie das Video, das die Staatsanwältin auf X gepostet hat:

Nach ungefähr vier Minuten ist die Polizei bei der Vorbereitung von Sicherheitsmaßnahmen zu sehen. Plötzlich läuft Allen bewaffnet durch die Sicherheitsschleuse. Die Einsatzkräfte greifen zu ihren Schusswaffen und verfolgen den Mann. Sie richten die Waffen in Richtung des davonlaufenden Täters und bekommen schnell Verstärkung.

Beamter nicht von eigenen Leuten getroffen
Danach endet das knapp sechsminütige Video, das Piro veröffentlicht hat. Es zeige, wie Allen bei seinem Versuch, den US-Präsidenten Donald Trump zu ermorden, einen Beamten des Secret Service anschieße, schrieb die Staatsanwältin dazu. Es gebe keine Hinweise, dass der Beamte von eigenen Leuten getroffen worden sei. Zum Ende der Aufnahmen hin wird die Szene noch einmal mit verringerter Wiedergabegeschwindigkeit gezeigt. Mit dieser Einstellung ist zu sehen, dass der Angreifer seine Waffe unmittelbar nach dem Passieren der Sicherheitsschleuse nach rechts richtet, wo Sicherheitskräfte stehen. Man sieht auch, wie ein Polizist seine Waffe auf den Angreifer richtet und Schüsse in dessen Richtung abzufeuern scheint.

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Mehrere Schüsse gefallen
Wie berichtet, waren bei dem Vorfall am vergangenen Wochenende mehrere Schüsse gefallen. Wie viele genau, war zunächst unklar. Ein Sicherheitsbeamter wurde von mindestens einer Kugel getroffen, dank seiner Schutzweste aber nicht schwer verletzt. Cole Allen überstand den Vorfall unverletzt.

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