Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Immer noch im Spital

Schluckauf-OP: Bolsonaro hat immer noch Haftpause

Ausland
28.12.2025 09:00
Ein schwer bewaffneter Konvoi brachte Bolsonaro zu Weihnachten in die Klinik.
Ein schwer bewaffneter Konvoi brachte Bolsonaro zu Weihnachten in die Klinik.(Bild: AFP/EVARISTO SA)

Wegen Fluchtgefahr darf Brasiliens Ex-Präsident seine Haftstrafe nicht im Hausarrest verbringen. Über die Feiertage ist Bolsonaro jedoch mehrmals operiert worden, weshalb das Oberste Gericht eine Ausnahme gemacht hat. Jetzt hat der 70-Jährige wieder eine OP gehabt – wegen chronischem Schluckauf.

0 Kommentare

Der an und für sich wegen eines Putschversuchs inhaftierte brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist wegen chronischen Schluckaufs am Zwerchfell operiert worden. Der Eingriff sei gut verlaufen, sagte der behandelnde Arzt, Mateus Saldanha, am Samstag vor Journalisten. Am Montag solle eine zweite Stelle am Zwerchfellnerv behandelt werden, um die Beschwerden zu lindern. Bolsonaro war erst am Donnerstag an der Leiste operiert worden und kam dazu aus dem Gefängnis frei.

Hatte neun Monate lang jeden Tag Schluckauf
Vor dem Eingriff am Zwerchfell hatte Bolsonaros Ehefrau erklärt, der Ex-Präsident leide seit neun Monaten unter täglichem Schluckauf. Die Ärzte wollen demnach den Zwerchfellnerv blockieren. Der 70-jährige, rechtsextreme Ex-Präsident war am Mittwoch für die Leisten-OP in die Privatklinik DF Star in Brasília eingeliefert worden. Auch dieser Eingriff verlief nach Angaben seiner Frau „ohne Komplikationen“.

Lesen Sie auch:
Der 70-jährige Bolsonaro verbüßt eigentlich seit Ende November eine über 27-jährige Haftstrafe ...
Kurze Haftpause
Bolsonaro nach Not-OP für eine Woche im Spital
25.12.2025
Sitzt in Haft
Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro in Klinik
24.12.2025

Mehrere OPs nach Messerangriff
Bolsonaro leidet gesundheitlich unter den Folgen einer Bauchverletzung durch einen Messerangriff während des Wahlkampfs 2018. Gleich nach dem Angriff musste er mehrfach operiert werden. Der Ex-Präsident war am Mittwoch in die Privatklinik DF Star in Brasília eingeliefert worden. Einen Tag später wurde er an der Leiste operiert. Der Eingriff verlief nach Angaben seiner Frau „ohne Komplikationen“.

Vorübergehend freigelassen
Richter Alexandre de Moraes hatte am Dienstag einem Antrag von Bolsonaros Anwälten stattgegeben, die eine vorübergehende Freilassung des 70-Jährigen für die Leistenbruch-Operation gefordert hatten. Bolsonaro ist seit Ende November in einem Präsidium der Bundespolizei in Brasília inhaftiert, nachdem er mit einem Lötkolben versucht hatte, seine Fußfessel zu lösen.

Ex-Präsident zu 27 Jahren Haft verurteilt
Moraes war für den Prozess zuständig, bei dem Bolsonaro im September zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilt worden war. Das Oberste Gericht befand den Ex-Staatschef für schuldig, eine „kriminelle Organisation“ angeführt zu haben, die seine Wahlniederlage von 2022 gegen den aktuellen Präsidenten, den Linken Luiz Inácio Lula da Silva, habe kippen wollen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf