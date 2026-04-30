Grazer Einkaufszentrum evakuiert: Flammen am Dach

Am Donnerstag kurz vor 17 Uhr entdeckte eine Polizeistreife Flammen am Dach eines Gewerbeobjektes am Grazer Weblingergürtel. Mehrere Polizeistreifen evakuierten daraufhin das Gebäude. Die Berufsfeuerwehr Graz rückte mit drei Löschzügen und 25 Kräften aus. Nach knapp einer Stunde konnte Brand aus gemeldet werden.