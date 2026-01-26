Einschlag bei Demo
Dutzende Bolsonaro-Fans durch Blitz verletzt
Gefährlicher Schreckmoment bei einer Demonstration von Fans des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro: Während der Kundgebung in Brasilia traf ein Blitz die Menschenmenge und verletzte Dutzende Menschen.
Nach Angaben der Feuerwehr sind 89 Menschen verletzt worden. 47 Personen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Elf Menschen hätten „intensive medizinische Versorgung“ benötigt.
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, als sich bei starkem Regen Tausende Anhänger des inhaftierten ultrarechten Ex-Staatschefs, der wegen eines Putschversuchs zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, versammelten.
Ein in brasilianischen Medien verbreitetes Video zeigt die Menschenmenge, die von einem Blitz und einem lauten Knall überrascht wird:
Putschversuch vor drei Jahren gescheitert
Bolsonaro war im vergangenen September schuldig gesprochen worden, seine Anhänger zur Erstürmung des Obersten Gerichts, des Präsidentenpalastes und des Kongresses in Brasilia am 8. Jänner 2023 angestiftet zu haben.
Er soll damals einen versuchten Putsch organisiert haben, um seine Wahlniederlage gegen seinen linksgerichteten Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva zu kippen.
Bolsonaro zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt
Bolsonaro wurde zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Rechtsaußen-Politiker hatte das größte lateinamerikanische Land von Anfang 2019 bis Ende 2022 regiert.
