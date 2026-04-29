ÖBB: Ist das Klimaticket als Bonus genug?

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen Gutschein, können diesen aber niemals einlösen. Reinhard B. fühlt sich ob dieser Vorgehensweise der ÖBB gefrotzelt. Als Inhaber eines Klimatickets kann er die Fünf-Euro-Gutscheine aus dem Bonus-Programm eigentlich nicht verwenden. „Ich habe ja mit dem Klimaticket alle Fahrten innerhalb Österreichs bereits bezahlt und kann deshalb nicht die notwendigen 20 Euro Umsatz erzeugen, die eine Einlösung erst möglich machen“, erklärt der Kärntner. „Das ist doch absurd.“

Für Fahrrad nicht einlösbar

Naheliegend wäre daher, die erwähnten Gutscheine etwa für die Mitnahme eines Fahrrades zu verwenden. Geht aber nicht – der Fahrschein für Räder kostet nämlich nicht so viel, dass die Mindestsumme von 20 Euro erreicht wird. „Bei einem anderen Bahnunternehmen geht man mit dem Handy zum Automaten und löst seine Punkte für Getränke oder Speisen ein. Super problemlos“, so der Bahnkunde weiter.