ÖBB: Ist das Klimaticket als Bonus genug?

Das Vorzugspunkte-Programm der Österreichischen Bundesbahnen sorgt bei manchen Kunden für lange Gesichter. Sie haben nämlich keine Möglichkeit, diese einzulösen.
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen einen Gutschein, können diesen aber niemals einlösen. Reinhard B. fühlt sich ob dieser Vorgehensweise der ÖBB gefrotzelt. Als Inhaber eines Klimatickets kann er die Fünf-Euro-Gutscheine aus dem Bonus-Programm eigentlich nicht verwenden. „Ich habe ja mit dem Klimaticket alle Fahrten innerhalb Österreichs bereits bezahlt und kann deshalb nicht die notwendigen 20 Euro Umsatz erzeugen, die eine Einlösung erst möglich machen“, erklärt der Kärntner. „Das ist doch absurd.“
Für Fahrrad nicht einlösbar
Naheliegend wäre daher, die erwähnten Gutscheine etwa für die Mitnahme eines Fahrrades zu verwenden. Geht aber nicht – der Fahrschein für Räder kostet nämlich nicht so viel, dass die Mindestsumme von 20 Euro erreicht wird. „Bei einem anderen Bahnunternehmen geht man mit dem Handy zum Automaten und löst seine Punkte für Getränke oder Speisen ein. Super problemlos“, so der Bahnkunde weiter.
Bonuspunkte für Kauf eines Klimatickets nicht verwendbar
Ähnlich kompliziert wie das Ticketsystem ist auch die Erklärung der ÖBB auf unsere Frage, wie Klimaticketinhaber Bonuspunkte denn nun einlösen können. Da die Fünf-Euro-Gutscheine aus dem Vorzugspunkte-Programm der ÖBB ausschließlich ab einem Mindest-Einkaufswert von 20 Euro eingelöst werden können, ergebe sich daraus tatsächlich eine Einschränkung. Eine Nutzung der Gutscheine sei daher nur möglich, wenn trotz Klimatickets zusätzliche kostenpflichtige Leistungen in entsprechender Höhe in Anspruch genommen werden. Etwas ein Upgrade für 1. Klasse, sofern der Gesamtpreis mindestens 20 Euro beträgt. Außerdem sei ein Ticketkauf für Mitreisende ohne Klimaticket möglich. Aber – und das scheint besonders absurd – eine Einlösung für den Kauf eines Klimatickets selbst ist nicht möglich.
Ist das Klimaticket etwa Bonus genug? Vielleicht lohnt es sich, die Einlösebedingungen noch einmal zu überdenken, liebe ÖBB.
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