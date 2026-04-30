Ministerin: „Arbeit ist ein Menschenrecht“

„Arbeit ist ein Menschenrecht und bedeutet viel mehr als Einkommen. Sie bedeutet Würde, Teilhabe und Platz in der Gesellschaft“, betonte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) anlässlich der Eröffnung. Vor allem ältere Personen ab 55 Jahren und Junge hätten es schwer, am Arbeitsmarkt (wieder) Fuß zu fassen. Das AMS setze daher ein Hauptaugenmerk auf die Wiederintegration von Langzeitarbeitslosen bzw. die Verhinderung derselben im Vorhinein. Der Wiener AMS-Chef Winfried Göschl setzt dabei vor allem auf Beihilfen für Betriebe, die ältere Arbeitnehmer einstellen.