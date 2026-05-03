Reifenspuren dürften Brandeinsatz ausgelöst haben

Zweistündiger Einsatz

Nach knapp zwei Stunden konnte Entwarnung gegeben werden, denn ein Feuer wurde nicht gefunden. Was schon entdeckt wurde, war eine mehrere Meter lange, sogenannte Burnoutspur. Die entsteht, wenn Reifen auf dem Asphalt durchdrehen, was zu starker Qualmbildung führt. „Die Straße ist in dem Bereich lange gerade, dort wird immer wieder Blödsinn gemacht“, so Brandstötter.