Extrem-Raser überholte ausgerechnet Zivilstreife

Zwei Streifen konnten Lenker stoppen

Anschließend verließ der Lenker die Autobahn bei der Ausfahrt Voest in Richtung Umfahrung Ebelsberg, wo er erneut nach Abzug der Toleranz mit 136 km/h bei erlaubten 70km/h gemessen wurde. Im Bereich der Lunzerstraße überfuhr der Mann eine rote Ampel. Schlussendlich konnte der Lenker, ein 37-Jähriger aus Haid, durch zwei Streifen angehalten werden. Als Fluchtgrund gab der Mann eine entzogene Lenkberechtigung an. Das Fahrzeug des 37-Jährigen wurde vorläufig beschlagnahmt.