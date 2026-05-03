Extrem-Raser überholte ausgerechnet Zivilstreife

Mit seinem schwarzen Audi bretterte in der Nacht auf Sonntag ein 37-jähriger Extrem-Raser ausgerechnet bei einer Zivilstreife davon. Bei seiner Wahnsinnsfahrt auf der Autobahn war er teilweise doppelt so schnell wie erlaubt. Schlussendlich konnte der Führerscheinlose doch noch gestoppt werden.
Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei wurde am Sonntag gegen 2 Uhr von einem schwarzen Audi auf der A1 Westautobahn Richtung Salzburg, im Bereich des Ebelsberger Berges, mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die Streife nahm die Nachfahrt auf, wobei das Fahrzeug auf die A7 Mühlkreisautobahn Richtung Norden fuhr. Im Baustellenbereich, bei erlaubten 80 km/h, konnte das Fahrzeug nach Abzug der Toleranz mit einer Geschwindigkeit von 173 km/h gemessen werden.
Über Sperrlinien gefahren
Im anschließenden 100 km/h beschränkten Bereich konnte das Fahrzeug nach Abzug der Toleranz mit 187km/h gemessen werden. Am Beginn des Bindermichl-Tunnels wurde das Fahrzeug zum Anhalten aufgefordert, woraufhin der Fahrzeuglenker sein Fahrzeug stark beschleunigte und über die dortige Sperrlinie mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Norden fuhr. Im Bereich der Ausfahrt Wiener Straße täuschte der Fahrzeuglenker das Ausfahren an und zog unmittelbar vor der Ausfahrt über die Sperrlinie zurück.
Zwei Streifen konnten Lenker stoppen
Anschließend verließ der Lenker die Autobahn bei der Ausfahrt Voest in Richtung Umfahrung Ebelsberg, wo er erneut nach Abzug der Toleranz mit 136 km/h bei erlaubten 70km/h gemessen wurde. Im Bereich der Lunzerstraße überfuhr der Mann eine rote Ampel. Schlussendlich konnte der Lenker, ein 37-Jähriger aus Haid, durch zwei Streifen angehalten werden. Als Fluchtgrund gab der Mann eine entzogene Lenkberechtigung an. Das Fahrzeug des 37-Jährigen wurde vorläufig beschlagnahmt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.