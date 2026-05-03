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Auto beschlagnahmt

Extrem-Raser überholte ausgerechnet Zivilstreife

Oberösterreich
03.05.2026 19:38
(Bild: Dimitri Metz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit seinem schwarzen Audi bretterte in der Nacht auf Sonntag ein 37-jähriger Extrem-Raser ausgerechnet bei einer Zivilstreife davon. Bei seiner Wahnsinnsfahrt auf der Autobahn war er teilweise doppelt so schnell wie erlaubt. Schlussendlich konnte der Führerscheinlose doch noch gestoppt werden.

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Eine Zivilstreife der Autobahnpolizei wurde am Sonntag gegen 2 Uhr von einem schwarzen Audi auf der A1 Westautobahn Richtung Salzburg, im Bereich des Ebelsberger Berges, mit weit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die Streife nahm die Nachfahrt auf, wobei das Fahrzeug auf die A7 Mühlkreisautobahn Richtung Norden fuhr. Im Baustellenbereich, bei erlaubten 80 km/h, konnte das Fahrzeug nach Abzug der Toleranz mit einer Geschwindigkeit von 173 km/h gemessen werden.

Über Sperrlinien gefahren
Im anschließenden 100 km/h beschränkten Bereich konnte das Fahrzeug nach Abzug der Toleranz mit 187km/h gemessen werden. Am Beginn des Bindermichl-Tunnels wurde das Fahrzeug zum Anhalten aufgefordert, woraufhin der Fahrzeuglenker sein Fahrzeug stark beschleunigte und über die dortige Sperrlinie mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Norden fuhr. Im Bereich der Ausfahrt Wiener Straße täuschte der Fahrzeuglenker das Ausfahren an und zog unmittelbar vor der Ausfahrt über die Sperrlinie zurück.

Zwei Streifen konnten Lenker stoppen
Anschließend verließ der Lenker die Autobahn bei der Ausfahrt Voest in Richtung Umfahrung Ebelsberg, wo er erneut nach Abzug der Toleranz mit 136 km/h bei erlaubten 70km/h gemessen wurde. Im Bereich der Lunzerstraße überfuhr der Mann eine rote Ampel. Schlussendlich konnte der Lenker, ein 37-Jähriger aus Haid, durch zwei Streifen angehalten werden. Als Fluchtgrund gab der Mann eine entzogene Lenkberechtigung an. Das Fahrzeug des 37-Jährigen wurde vorläufig beschlagnahmt.

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