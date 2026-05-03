Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Comic Con – Wels

Fest der Popkultur: Cosplay, Stars und Superhelden

Oberösterreich
03.05.2026 10:00
Cosplay ist der Hingucker: Viele Fans schlüpfen auf der Messe in die Rolle ihrer ...
Cosplay ist der Hingucker: Viele Fans schlüpfen auf der Messe in die Rolle ihrer Lieblingshelden.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Mega-Ansturm auf die Austria Comic Con in der Messe Wels: Auch heute, Sonntag, tauchen Besucher – mit oder ohne Kostüm – in unzählige Fantasy-Erlebnisse ein und treffen auf Stars. Es gibt auch heute, Sonntag, noch alle Areas für Live-Erlebnisse. Außerdem: „Krone“-Gewinner trafen einen „Supernatural“-Helden.

„Ich konnte es heuer kaum erwarten“, gesteht der Mandalorianer, der mit seiner glänzenden Rüstung gerne für viele Fotos posiert. „Die Comic Con ist für mich einfach das Highlight des Jahres“, verrät der Star-Wars-Fan. Er will das Popkultur-Event voll auskosten: „Hier bin ich unter Gleichgesinnten – wir alle leben unsere Leidenschaft.“

Die von der „Krone“ präsentierte Austria Comic Con, die auch heute noch bis 17 Uhr geöffnet ist, wird aber nicht nur von Menschen gestürmt, die Superhelden, Science-Fiction, Anime, Manga, Gaming oder Fantasy lieben.

Naturwesen Yavanna aus Tolkiens Welt trifft Chewbacca aus dem Star-Wars-Universum.
Naturwesen Yavanna aus Tolkiens Welt trifft Chewbacca aus dem Star-Wars-Universum.(Bild: Markus Wenzel)

Autogramme von Schauspielern und Synchronsprechern
„Ich bin sieben Stunden mit dem Zug hergefahren“, verrät Michael aus Magdeburg. Er ist kein Cosplayer – „Der Grund für meine Reise ist Robert Picardo! Ich liebe ihn als Doktor in Star Trek: Voyager“, sagt er und zeigt stolz das Autogramm her.

Fan Michael aus Deutschland traf auf Robert Picardo (Star Trek: Voyager).
Fan Michael aus Deutschland traf auf Robert Picardo (Star Trek: Voyager).(Bild: Markus Wenzel)
Figuren aus Alice im Wunderland nutzten den „Krone“-Fotopoint.
Figuren aus Alice im Wunderland nutzten den „Krone“-Fotopoint.(Bild: Markus Wenzel)
Live-Action mit Star Wars.
Live-Action mit Star Wars.(Bild: Markus Wenzel)

Gelebte Magie der Superhelden
In den zwei Hallen treffen viele Fantasy-Welten aufeinander: So posieren Chewbacca und ein erdiges, blumiges Wesen aus den Büchern des Herr-der-Ringe-Schöpfers Tolkien nebeneinander, oder die böse Lehrerin von Harry Potter neben einer Vampir-Lady aus einem Horror-Game.

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Was bringt es?
Vom Schnitzel zur Sojabohne: Vegan liegt im Trend
21.04.2026
Sommer im Posthof Linz
Coole Vibes und heiße Beats unter freiem Himmel
29.04.2026
Jakob Lena Knebl
Bad Ischl: Ein Schwan im Schlafgemach der Kaiserin
30.04.2026

Vieles zum Ausprobieren
Zudem gibt es eine Action-Area, in der man Szenen nachstellen kann, sowie eine Darts- und Pinball-Area. In den Merch-Bereichen entdeckt man Künstler, die mysteriös-dekorative Kunstwerke herstellen, man kann sich mit Kostümen und Laserschwertern eindecken oder beim „Krone“-Stand tolle Erinnerungsbilder machen.

Mit der „Krone“-BonusCard gibt es bei der Austria Comic Con Ermäßigungen für den Karteninhaber und eine Begleitperson auf das Tagesticket.

„Krone“-Leser gewannen Meeting mit Star
Jake Abel – der Star aus den „Percy Jackson“ Filmen und der Serie „Supernatural“ – flog direkt aus Austin (Texas) nach Österreich zur Austria Comic Con. Zuvor brachte ihn Uli Hölbling am Freitagabend aber direkt vom Flughafen Wien zum Krone „Fan-Event“ in den Star Movie-Kinosaal nach Wels, wo seine Fans schon auf ihn warteten.

„Krone“-Gewinner Patrick Müller & Sarah Leopoldsberger aus Wels mit Jake Abel und Uli Hölbling ...
„Krone“-Gewinner Patrick Müller & Sarah Leopoldsberger aus Wels mit Jake Abel und Uli Hölbling (Star Movie)(Bild: Star Movie Wels)
Die „Krone“-Gewinner Andrea Kadletz & Richard Kadletz mit dem US-Schauspieler.
Die „Krone“-Gewinner Andrea Kadletz & Richard Kadletz mit dem US-Schauspieler.(Bild: Star Movie Wels)

Vor dem Film „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ gabs noch einen Talk mit dem sympathischen US-Amerikaner und ein Erinnerungsfoto mit den Krone-Gewinnern.

Übrigens: Nächstes Jahr findet die Austria Comic Con am 24. und 25. April in der Messe Wels statt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.05.2026 10:00
Loading
Oberösterreich

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
189.672 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
87.502 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
83.425 mal gelesen
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
2798 mal kommentiert
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1185 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
795 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Das kostet Heiraten
Der teuerste Tag im Leben – und was dahintersteckt
Comic Con – Wels
Fest der Popkultur: Cosplay, Stars und Superhelden
Neun Personen gerettet
Wohnung ausgebrannt: Mieter (63) schwer verletzt
Krone Plus Logo
Politik inoffiziell
Im „Klub der Hunderter“ ist LH Stelzer nicht dabei
Krone Plus Logo
Schwere Kopfverletzung
Familienvater nach „Ohrfeigen“ auf Intensivstation
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf