Fest der Popkultur: Cosplay, Stars und Superhelden

Mega-Ansturm auf die Austria Comic Con in der Messe Wels: Auch heute, Sonntag, tauchen Besucher – mit oder ohne Kostüm – in unzählige Fantasy-Erlebnisse ein und treffen auf Stars. Es gibt auch heute, Sonntag, noch alle Areas für Live-Erlebnisse. Außerdem: „Krone“-Gewinner trafen einen „Supernatural“-Helden.
„Ich konnte es heuer kaum erwarten“, gesteht der Mandalorianer, der mit seiner glänzenden Rüstung gerne für viele Fotos posiert. „Die Comic Con ist für mich einfach das Highlight des Jahres“, verrät der Star-Wars-Fan. Er will das Popkultur-Event voll auskosten: „Hier bin ich unter Gleichgesinnten – wir alle leben unsere Leidenschaft.“
Die von der „Krone“ präsentierte Austria Comic Con, die auch heute noch bis 17 Uhr geöffnet ist, wird aber nicht nur von Menschen gestürmt, die Superhelden, Science-Fiction, Anime, Manga, Gaming oder Fantasy lieben.
Autogramme von Schauspielern und Synchronsprechern
„Ich bin sieben Stunden mit dem Zug hergefahren“, verrät Michael aus Magdeburg. Er ist kein Cosplayer – „Der Grund für meine Reise ist Robert Picardo! Ich liebe ihn als Doktor in Star Trek: Voyager“, sagt er und zeigt stolz das Autogramm her.
Gelebte Magie der Superhelden
In den zwei Hallen treffen viele Fantasy-Welten aufeinander: So posieren Chewbacca und ein erdiges, blumiges Wesen aus den Büchern des Herr-der-Ringe-Schöpfers Tolkien nebeneinander, oder die böse Lehrerin von Harry Potter neben einer Vampir-Lady aus einem Horror-Game.
Vieles zum Ausprobieren
Zudem gibt es eine Action-Area, in der man Szenen nachstellen kann, sowie eine Darts- und Pinball-Area. In den Merch-Bereichen entdeckt man Künstler, die mysteriös-dekorative Kunstwerke herstellen, man kann sich mit Kostümen und Laserschwertern eindecken oder beim „Krone“-Stand tolle Erinnerungsbilder machen.
Mit der „Krone“-BonusCard gibt es bei der Austria Comic Con Ermäßigungen für den Karteninhaber und eine Begleitperson auf das Tagesticket.
„Krone“-Leser gewannen Meeting mit Star
Jake Abel – der Star aus den „Percy Jackson“ Filmen und der Serie „Supernatural“ – flog direkt aus Austin (Texas) nach Österreich zur Austria Comic Con. Zuvor brachte ihn Uli Hölbling am Freitagabend aber direkt vom Flughafen Wien zum Krone „Fan-Event“ in den Star Movie-Kinosaal nach Wels, wo seine Fans schon auf ihn warteten.
Vor dem Film „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ gabs noch einen Talk mit dem sympathischen US-Amerikaner und ein Erinnerungsfoto mit den Krone-Gewinnern.
Übrigens: Nächstes Jahr findet die Austria Comic Con am 24. und 25. April in der Messe Wels statt.