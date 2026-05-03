Fest der Popkultur: Cosplay, Stars und Superhelden

„Ich konnte es heuer kaum erwarten“, gesteht der Mandalorianer, der mit seiner glänzenden Rüstung gerne für viele Fotos posiert. „Die Comic Con ist für mich einfach das Highlight des Jahres“, verrät der Star-Wars-Fan. Er will das Popkultur-Event voll auskosten: „Hier bin ich unter Gleichgesinnten – wir alle leben unsere Leidenschaft.“