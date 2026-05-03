Nach Anschlägen haben viele Bürger einfach Angst

Oft geht es auch nur um Banalitäten

„Natürlich haben viele Leute momentan ein mulmiges Gefühl. Manche kommen her und fragen: Sind denn alle verrückt geworden?“, sagt Stadtpolizeichef Hübner. Andere Landsleute suchen jedoch auch den Kontakt, weil sie ganz banale Probleme haben, für die nicht immer die Exekutive zuständig ist: Vom Nachbarschaftsstreit bis hin zum Ärger über Obdachlose. Auffällig war jedenfalls der hohe Andrang bei den Freunden und Helfern – die Polizei ist kein Feindbild mehr.