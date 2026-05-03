Zum ersten Mal heuer fast die 30 Grad geknackt

Pünktlich zur Freibadsaisoneröffnung in vielen Gemeinden zeigte sich auch das Wetter am langen Wochenende von der besten Seite. Dementsprechend nutzten viele Wasserflöhe die Sonnenstunden für einen Sprung ins kühle Nass. Die 30-Grad-Marke wurde in Oberösterreich knapp nicht geknackt.
„Der Start ist einmal ganz gut gelungen. Am Sonntag waren schon um die 250 Gäste da. Die Wassertemperatur beträgt 23 Grad“, freut sich Klaus Lehner, Bademeister in St. Florian/Linz. Besonders viel los war im Freibad Braunau. Der große Andrang hatte aber auch einen plausiblen Grund, fand dort am Sonntag der 31. Braunauer Sprinttriathlon statt. Die 600 Meter im Wasser konnten die Sportler wegen der angenehmen Temperaturen ganz ohne Neoprenanzug zurücklegen.
Die Seen sind noch kalt
Noch nicht ganz so warm sind allerdings die Seen im Land. Am wärmsten ist noch der Heratinger See mit 17 Grad, gefolgt vom Ausee mit 16 Grad. Ganz besonders mutig muss man sein, wenn man aktuell schon einen Sprung in den Attersee (13 Grad), den Traunsee (11 Grad) oder den Hallstättersee (10 Grad) wagt.
Mittwoch und Donnerstag etwas Regen
Doch die Gewässer haben in den kommenden Tagen noch genug Zeit, um warm zu werden, denn das Wetter bleibt frühsommerlich und sehr freundlich. „Der kühlste Tag wird der Donnerstag, da werden wir die 20-Grad-Marke nicht erreichen. Mittwoch und Donnerstag sind auch einzelne Regenschauer möglich. Das wird aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein“, erklärt Meteorologin Claudia Riedl, Geosphere Austria. Die 30 Grad wurden am Sonntag übrigens ganz knapp nicht geknackt: In Schärding hatte es „nur“ 29,5 Grad.
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