Zum ersten Mal heuer fast die 30 Grad geknackt

Mittwoch und Donnerstag etwas Regen

Doch die Gewässer haben in den kommenden Tagen noch genug Zeit, um warm zu werden, denn das Wetter bleibt frühsommerlich und sehr freundlich. „Der kühlste Tag wird der Donnerstag, da werden wir die 20-Grad-Marke nicht erreichen. Mittwoch und Donnerstag sind auch einzelne Regenschauer möglich. Das wird aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein“, erklärt Meteorologin Claudia Riedl, Geosphere Austria. Die 30 Grad wurden am Sonntag übrigens ganz knapp nicht geknackt: In Schärding hatte es „nur“ 29,5 Grad.