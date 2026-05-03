Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Freibäder geöffnet

Zum ersten Mal heuer fast die 30 Grad geknackt

Oberösterreich
03.05.2026 18:00
Antonia und Kathi suchten in Mattighofen Abkühlung.
Antonia und Kathi suchten in Mattighofen Abkühlung.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Pünktlich zur Freibadsaisoneröffnung in vielen Gemeinden zeigte sich auch das Wetter am langen Wochenende von der besten Seite. Dementsprechend nutzten viele Wasserflöhe die Sonnenstunden für einen Sprung ins kühle Nass. Die 30-Grad-Marke wurde in Oberösterreich knapp nicht geknackt.

0 Kommentare

„Der Start ist einmal ganz gut gelungen. Am Sonntag waren schon um die 250 Gäste da. Die Wassertemperatur beträgt 23 Grad“, freut sich Klaus Lehner, Bademeister in St. Florian/Linz. Besonders viel los war im Freibad Braunau. Der große Andrang hatte aber auch einen plausiblen Grund, fand dort am Sonntag der 31. Braunauer Sprinttriathlon statt. Die 600 Meter im Wasser konnten die Sportler wegen der angenehmen Temperaturen ganz ohne Neoprenanzug zurücklegen.

Die Seen sind noch kalt
Noch nicht ganz so warm sind allerdings die Seen im Land. Am wärmsten ist noch der Heratinger See mit 17 Grad, gefolgt vom Ausee mit 16 Grad. Ganz besonders mutig muss man sein, wenn man aktuell schon einen Sprung in den Attersee (13 Grad), den Traunsee (11 Grad) oder den Hallstättersee (10 Grad) wagt.

Mittwoch und Donnerstag etwas Regen
Doch die Gewässer haben in den kommenden Tagen noch genug Zeit, um warm zu werden, denn das Wetter bleibt frühsommerlich und sehr freundlich. „Der kühlste Tag wird der Donnerstag, da werden wir die 20-Grad-Marke nicht erreichen. Mittwoch und Donnerstag sind auch einzelne Regenschauer möglich. Das wird aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein“, erklärt Meteorologin Claudia Riedl, Geosphere Austria. Die 30 Grad wurden am Sonntag übrigens ganz knapp nicht geknackt: In Schärding hatte es „nur“ 29,5 Grad.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
204.179 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
89.121 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Österreich
Pensions-Beben: Ermittler keine Hackler mehr
84.386 mal gelesen
Im Streifendienst fünf Jahre früher in Pension gehen als kriminalpolizeiliche Ermittlerkollegen ...
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1260 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Kolumnen
Billiger Applaus für Seelenbrüder Babler und Kickl
1119 mal kommentiert
Babler und Kickl: Spinnefeind, aber mit Gemeinsamkeit
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
738 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Oberösterreich
Freibäder geöffnet
Zum ersten Mal heuer fast die 30 Grad geknackt
Rauchender Gummi
Reifenspuren dürften Brandeinsatz ausgelöst haben
Mit Auto gegen Baum
Große Suchaktion nach vermisstem Unfalllenker
Schwer verletzt
Motorradlenker bei Unfall über Auto geschleudert
„Coffee with Cops“
Nach Anschlägen haben viele Bürger einfach Angst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf