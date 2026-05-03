Kriegsrelikt explodiert: Fünf Kinder verletzt

Am Samstagabend hatten sie die Mitglieder einer Jugendgruppe aus Vöcklabruck in St. Oswald bei Freistadt um ein Lagerfeuer versammelt. Gegen 20 Uhr kam es plötzlich unter lautem Knall zu einer Explosion, bei der fünf Personen im Alter von zehn bis 14 Jahren verletzt wurden.