Kriegsrelikt explodiert: Fünf Kinder verletzt

Es sollte eine nette Runde am Lagerfeuer werden, doch endete mit fünf verletzten Kindern und Jugendlichen. Am Samstagabend kam es in St. Oswald bei Freistadt (OÖ) durch ein unter der Feuerstelle befindliches Kriegsrelikt zu einer Explosion.
Am Samstagabend hatten sie die Mitglieder einer Jugendgruppe aus Vöcklabruck in St. Oswald bei Freistadt um ein Lagerfeuer versammelt. Gegen 20 Uhr kam es plötzlich unter lautem Knall zu einer Explosion, bei der fünf Personen im Alter von zehn bis 14 Jahren verletzt wurden.
Fünf Verletzte
Die Kinder und Jugendlichen wurden laut Rettung mit Verbrennungen und Knalltraumen in den Med Campus IV nach Linz eingeliefert. Grund für die Explosion dürfte ein unter der Feuerstelle befindliches Kriegsrelikt gewesen sein. Polizisten durchsuchten eine zweite Feuerstelle und stießen auch dort auf ein weiteres Kriegsrelikt.
Es wurde der Entschärfungsdienst zugezogen. Wie die Kriegsrelikte unter die Feuerstellen gekommen waren, ist Gegenstand von Ermittlungen.
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