Motorradlenker bei Unfall über Auto geschleudert

Zahllose Motorradlenker nutzten den sonnigen Samstag für eine Ausfahrt. Für einen 36-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land nahm diese aber ein schmerzhaftes Ende.
Der Biker (36) fuhr am Samstag gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der B3 Richtung Linz. Zur selben Zeit wollte ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk St. Pölten im Ortsgebiet von Mauthausen aus der dortigen Tankstelle links auf die B3 Richtung Perg abbiegen.
Motorradlenker verletzt
Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradlenker über das Auto geschleudert wurde und verletzt liegen blieb. Nach der Erstversorgung kam der 36-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus nach Linz.
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