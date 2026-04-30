Neues Wasserkraftwerk für Stromerzeugung entsteht

„Hinter dem Konzept stehen vier Gesellschafter“, erzählt Fritz Oberlerchner, einer der Inhaber. Die Idee des neuen regionalen Stromerzeugers ist übrigens entstanden, weil in diesem Bereich schon einmal ein Werk stand. „Von 1926 bis in die 60er-Jahre. Es hat örtliche Bauernhöfe versorgt. Und das war ein Anstoß für den Neubau. Diese Lage bietet sich optimal an.“