Neues Wasserkraftwerk für Stromerzeugung entsteht

Ein neues Kraftwerk wird derzeit an der B99 Katschberg Straße in der Gemeinde Trebesing gebaut. Die Energieanlage im Liesertal kostet etwa eine Million Euro.
„Hinter dem Konzept stehen vier Gesellschafter“, erzählt Fritz Oberlerchner, einer der Inhaber. Die Idee des neuen regionalen Stromerzeugers ist übrigens entstanden, weil in diesem Bereich schon einmal ein Werk stand. „Von 1926 bis in die 60er-Jahre. Es hat örtliche Bauernhöfe versorgt. Und das war ein Anstoß für den Neubau. Diese Lage bietet sich optimal an.“
Erzeugter Strom für öffentliches Netz
„Der erzeugte Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist“, spricht der Trebesinger über das zukunftsorientierte Projekt. Wasser wird dafür aus dem Rachenbach gewonnen. Ein eher kleinerer Gebirgsbach aus „einem relativ großen Einzugsgebiet“.
Gut zwei Jahre wurden Wassermessungen für das Vorhaben vorgenommen. Der Rachbenbach in Trebesing zähle nicht zu Fischgewässern. Das Projekt beläuft sich auf etwa eine Million Euro.
Für Genehmigungsverfahren bei solchen Kraftwerken ist nicht die Gemeinde, sondern das Land zuständig.
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