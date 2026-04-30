Mehr als 100 Lehrlinge und zufriedene Angestellte

Betrieb mit langer Geschichte

Gegründet wurde der Betrieb 1954 von Seidl-Beins Großeltern, damals noch in Launsdorf. „Mein Großvater starb sehr jung und meine Oma musste sich alleine mit den Betrieb und zwei Kindern durchschlagen“, erzählt Seidl-Bein. Ihr Vater übernahm bereits mit 19 Jahren, nach seiner Lehrzeit in Klagenfurt das Unternehmen. Später war er Sprecher der Friseure in der Wirtschaftskammer: „Gelebt hat er aber immer auch für die Musik!“ Bis heute ist auch ihre Mutter – mittlerweile wieder mit einem eigenen Salon in Velden – aktiv als Friseurin. Selbst hat Seidl-Bein einen 15-jährigen Sohn, der vielleicht auch eines Tages in die Familien-Fußstapfen tritt.