Einblicke in „erlebbares“ Hochwasserschutzprojekt

Nachdem große Teile des Vorhabens durch die Stadt Lienz bereits umgesetzt wurden, gibt es nächste Woche zum Start der finalen Phase Einblicke für Interessierte von Experten. Anmeldungen dazu sind noch möglich.
Seit über zwei Jahren fahren im Gletscherfluss Isel mitten im Stadtgebiet Bagger und andere Gerätschaften. Sie sorgen dafür, dass ein millionenschweres Hochwasserschutz-Projekt zur Sicherheit der Stadt Lienz und eines erlebbaren Flusses umgesetzt wird. Um 14 Mio. Euro wird der Fluss somit von Gefahrenstellen befreit und soll weniger anfällig für Überschwemmungen sein.
80 Tonnen Stahl bilden neuen Steg
Vor über zwei Monaten musste der Iselsteg, eine wichtige Verbindungsbrücke, weichen. Vor wenigen Tagen wurde die neue Ausführung in ihre Verankerungen gehoben. Dieser weist eine Länge von über 41 Metern auf. Insgesamt 80 Tonnen Stahl fallen auf die Konstruktion an, 125 Tonnen wiegt das Gesamtbauwerk. Bis der Steg eröffnet wird, wird noch viel Wasser die Isel hinunterrinnen. Die Arbeiten dauern noch bis ins Frühjahr.
Dazu BM Elisabeth Blanik: „Bis dahin erfolgt die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer wie bisher über die Pfarrbrücke, den Rechten Iselweg in die Schulstraße bzw. über die Spitalsbrücke und den Südtiroler Platz.“ Man liege, so die Stadtchefin, voll im Zeitplan für die Fertigstellung.
Einblicke in die finale Phase für Interessierte
Damit auch die Bürgerinnen und Bürger wissen, wie die nächsten Schritte sind und warum etwaige Schritte unternommen wurden, lädt die Stadtgemeinde zu einem Blick hinter die Kulissen. Am Freitag, 6. Februar, können sich Interessierte von 14 bis 15 Uhr im Beisein von Experten ein Bild vom Großprojekt machen. Treffpunkt Stadtlabor, Anmeldung unter marketing@stadt-lienz.at
