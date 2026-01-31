Einblicke in „erlebbares“ Hochwasserschutzprojekt

80 Tonnen Stahl bilden neuen Steg

Vor über zwei Monaten musste der Iselsteg, eine wichtige Verbindungsbrücke, weichen. Vor wenigen Tagen wurde die neue Ausführung in ihre Verankerungen gehoben. Dieser weist eine Länge von über 41 Metern auf. Insgesamt 80 Tonnen Stahl fallen auf die Konstruktion an, 125 Tonnen wiegt das Gesamtbauwerk. Bis der Steg eröffnet wird, wird noch viel Wasser die Isel hinunterrinnen. Die Arbeiten dauern noch bis ins Frühjahr.