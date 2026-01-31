Vorteilswelt
Experten klären auf

Einblicke in „erlebbares“ Hochwasserschutzprojekt

Tirol
31.01.2026 07:00
Der neue Iselsteg wurde in dieser Woche eingehoben. 80 Tonnen Stahl wurden verbaut.
Der neue Iselsteg wurde in dieser Woche eingehoben. 80 Tonnen Stahl wurden verbaut.(Bild: Stadt Lienz/Bernd Lenzer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Nachdem große Teile des Vorhabens durch die Stadt Lienz bereits umgesetzt wurden, gibt es nächste Woche zum Start der finalen Phase Einblicke für Interessierte von Experten. Anmeldungen dazu sind noch möglich.

Seit über zwei Jahren fahren im Gletscherfluss Isel mitten im Stadtgebiet Bagger und andere Gerätschaften. Sie sorgen dafür, dass ein millionenschweres Hochwasserschutz-Projekt zur Sicherheit der Stadt Lienz und eines erlebbaren Flusses umgesetzt wird. Um 14 Mio. Euro wird der Fluss somit von Gefahrenstellen befreit und soll weniger anfällig für Überschwemmungen sein.

Wie die finalen Arbeiten an der Isel verlaufen, erfährt man am Freitag.
Wie die finalen Arbeiten an der Isel verlaufen, erfährt man am Freitag.(Bild: Stadt Lienz/Brunner Images)

80 Tonnen Stahl bilden neuen Steg
Vor über zwei Monaten musste der Iselsteg, eine wichtige Verbindungsbrücke, weichen. Vor wenigen Tagen wurde die neue Ausführung in ihre Verankerungen gehoben. Dieser weist eine Länge von über 41 Metern auf. Insgesamt 80 Tonnen Stahl fallen auf die Konstruktion an, 125 Tonnen wiegt das Gesamtbauwerk. Bis der Steg eröffnet wird, wird noch viel Wasser die Isel hinunterrinnen. Die Arbeiten dauern noch bis ins Frühjahr.

Dazu BM Elisabeth Blanik: „Bis dahin erfolgt die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer wie bisher über die Pfarrbrücke, den Rechten Iselweg in die Schulstraße bzw. über die Spitalsbrücke und den Südtiroler Platz.“ Man liege, so die Stadtchefin, voll im Zeitplan für die Fertigstellung.

Lesen Sie auch:
Die Arbeiten in der Isel befinden sich in der finalen Phase.
Bagger im Fluss
Finale Phase bei Arbeiten an Hochwasserschutz
22.10.2025
Großprojekt gestartet
14 Mio. Euro für sicheren und „erlebbaren“ Fluss
06.02.2024

Einblicke in die finale Phase für Interessierte
Damit auch die Bürgerinnen und Bürger wissen, wie die nächsten Schritte sind und warum etwaige Schritte unternommen wurden, lädt die Stadtgemeinde zu einem Blick hinter die Kulissen. Am Freitag, 6. Februar, können sich Interessierte von 14 bis 15 Uhr im Beisein von Experten ein Bild vom Großprojekt machen. Treffpunkt Stadtlabor, Anmeldung unter marketing@stadt-lienz.at

