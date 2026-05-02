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Musik, die verbindet

Kärntner Schlagwerker holen sich Publikumspreis

Kärnten
02.05.2026 12:00
Bläsergruppe Sonus Ventis aus Slowenien füllte die Arena klanglich auch mit ...
Bläsergruppe Sonus Ventis aus Slowenien füllte die Arena klanglich auch mit bezaubernd-fröhlichem Vogelgezwitscher(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Gerlinde Schager
Von Gerlinde Schager

Das Konzerthaus Klagenfurt ist mit dem Musikwettbewerb „Artedea 2026“ im Musiktalente-Fieber. Der Publikumspreis ging nach Kärnten, die Trophäe an Slowenien. Tausende Besucher waren beim Voting im ORF-Livestream dabei.  

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Musik verbindet und das über jede Grenze hinweg! Donnerstagabend war das Klagenfurter Konzerthaus – wo eine eigens errichtete 360 Grad Arena klanglich befüllt werden musste – Schauplatz des Musikwettbewerbes „Artedea 2026“. Ins Leben gerufen vor fünf Jahren vom Lions Club ARTecon, der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) und begleitet von der „Kärntner Krone“ und dem ORF Kärnten.

Musik, Sprache, Performance, Kreativität standen beim Live-Wettbewerb im Fokus und wurden von einer sechsköpfigen Jury bewertet. „Es ist faszinierend, die Darbietungen, Ideen und Klangbilder der Mitwirkenden zu erleben“, sagt Matthias Walter, Juror und Geschäftsführer vom Stadttheater Klagenfurt.

Wettbewerb geht über die Grenzen
Erstmals vereinte der Live-Wettbewerb die Nationen Kroatien, Italien, Slowenien und Österreich. „Die Darbietungen der fünf Ensembles waren grandios“, so GMPU-Jurorin Marianne Podesser. Konzerthauschef Peter Töplitzer: „Der Wettbewerb etabliert sich, die Noten sollten noch weg, die Kreativität kann auch bei der Kleidung noch wachsen und die Arena braucht noch etwas mehr klangliche Bandbreite.“

Die Artedea-Trophäe holte das tonreiche und brillante Bläsersextett Sonus Ventis – übersetzt Klang des Windes – von der Musikuni in Laibach. Die Studenten führten mit ihrem Stück „Caged Birds II „ auch in die bunte, vielfältige, freie Welt der Vögel. Und als musikalische Draufgabe Tomasis „Printems“. „Wir sind überwältigt und freuen uns riesig“, so die strahlenden Sieger aus Slowenien.

Der Publikumspreis (1000 Euro) ging an Suono di Due von der GMPU.
Der Publikumspreis (1000 Euro) ging an Suono di Due von der GMPU.(Bild: Wolfgang Handler)
Sonus Ventis von der Musikuni Laibach erhielten 5000 Euro
Sonus Ventis von der Musikuni Laibach erhielten 5000 Euro(Bild: Wolfgang Handler)

Das Publikum, Tausende sind via Livestream dabei gewesen, votete mit über 66 Prozent für das Schlagwerkduo Suono di Due (GMPU Klagenfurt). „Wir haben alles gegeben“, so Lukas Hofer. Die Schlagwerker öffneten die Türen zu drei musikalischen Welten. Aaron Ogris: „Wir haben eine bildhafte Reise unseres eigenen Weges erklingen lassen.“ Die begabten Kärntner bestachen mit Klangvielfalt und Präzision – nicht nur an der Marimba, sondern auch bei ihrer Schlagwerksession, mit über 20 Percussion-Instrumenten: „Wir werden das Geld in Schlägel und Instrumente investieren.“

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