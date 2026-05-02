Kärntner Schlagwerker holen sich Publikumspreis

Das Publikum, Tausende sind via Livestream dabei gewesen, votete mit über 66 Prozent für das Schlagwerkduo Suono di Due (GMPU Klagenfurt). „Wir haben alles gegeben“, so Lukas Hofer. Die Schlagwerker öffneten die Türen zu drei musikalischen Welten. Aaron Ogris: „Wir haben eine bildhafte Reise unseres eigenen Weges erklingen lassen.“ Die begabten Kärntner bestachen mit Klangvielfalt und Präzision – nicht nur an der Marimba, sondern auch bei ihrer Schlagwerksession, mit über 20 Percussion-Instrumenten: „Wir werden das Geld in Schlägel und Instrumente investieren.“