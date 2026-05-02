Aus! Austro-Trainer verliert Job in der Schweiz

Ein Sieg aus vier Liga-Spielen, ein Punkteschnitt von 0,60 pro Partie, ein Torverhältnis von 3:11 und zusätzlich ein enttäuschendes Cup-Halbfinal-Aus gegen einen Zweitliga-Mittelständler – die Bilanz von Gernot Messner als Trainer des schweizerischen Rekordmeisters Grasshoppers Zürich ist alles andere als passabel, und hat ihm Job-technisch nun auch das Genick gebrochen! Der frühere GAK-Coach ist seinen Posten ab Montag los …
Ab Wochenstart soll es nun der von Juni bis Dezember 2015 bei Red Bull Salzburg engagiert gewesene Peter Zeidler als Chef richten. Für den 63-Jährigen sind die Grasshoppers nach dem FC Sion, dem FC St. Gallen und Lausanne Sport der bereits vierte Klub, den er auf höchster schweizerischer Ebene betreuen wird.
Zunächst sollte es Scheiblehner richten
Bei den Zürchern – zwar Rekordmeister, ihre 27 Titel liegen allerdings weit zurück – ist er der dritte Trainer im Laufe der heurigen Saison. Zunächst sollte es mit Gerald Scheiblehner der langjährige Trainer des FC Blau-Weiß Linz richten – nach 30 Runden und daraus 16 Niederlagen bei lediglich 5 Siegen und 9 Remis war es für ihn dann Mitte März aber schon wieder vorbei.
Himmelfahrtskommando Grasshoppers
Auf ihn folgte dann Landsmann Messner, der seinerseits im November als U21-Coach zu den Grasshoppers gestoßen war und nach dem Aus von Scheiblehner zum Chef des A-Teams aufstieg – ein Himmelfahrtskommando, wie sich inzwischen herausstellte.
Grasshoppers-Sportchef Alain Sutter hatte den Österreicher erst gestützt („Es liegt nicht am Trainer. Es lag nicht an Gerald Scheiblehner. Es liegt nicht an Gernot!“), nun zog er aber die Reißleine. Zeidler soll die auf dem vorletzten Platz der schweizerischen Super League der Barrage entgegengehenden Zürcher nun vor dem Abstieg bewahren – aber auch im Falle des Gangs in die zweite Liga Trainer bleiben ...
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