Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Miserable Bilanz

Aus! Austro-Trainer verliert Job in der Schweiz

Fußball International
02.05.2026 11:34
Gernot Messner
Gernot Messner(Bild: GEPA pictures)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Ein Sieg aus vier Liga-Spielen, ein Punkteschnitt von 0,60 pro Partie, ein Torverhältnis von 3:11 und zusätzlich ein enttäuschendes Cup-Halbfinal-Aus gegen einen Zweitliga-Mittelständler – die Bilanz von Gernot Messner als Trainer des schweizerischen Rekordmeisters Grasshoppers Zürich ist alles andere als passabel, und hat ihm Job-technisch nun auch das Genick gebrochen! Der frühere GAK-Coach ist seinen Posten ab Montag los …

0 Kommentare

Ab Wochenstart soll es nun der von Juni bis Dezember 2015 bei Red Bull Salzburg engagiert gewesene Peter Zeidler als Chef richten. Für den 63-Jährigen sind die Grasshoppers nach dem FC Sion, dem FC St. Gallen und Lausanne Sport der bereits vierte Klub, den er auf höchster schweizerischer Ebene betreuen wird.

Lesen Sie auch:
Gerald Scheiblehner ist nicht mehr Trainer der Grasshoppers Zürich. 
Ein Kärntner übernimmt
Grasshoppers Zürich trennen sich von Scheiblehner
16.03.2026

Zunächst sollte es Scheiblehner richten
Bei den Zürchern – zwar Rekordmeister, ihre 27 Titel liegen allerdings weit zurück – ist er der dritte Trainer im Laufe der heurigen Saison. Zunächst sollte es mit Gerald Scheiblehner der langjährige Trainer des FC Blau-Weiß Linz richten – nach 30 Runden und daraus 16 Niederlagen bei lediglich 5 Siegen und 9 Remis war es für ihn dann Mitte März aber schon wieder vorbei.

Himmelfahrtskommando Grasshoppers 
Auf ihn folgte dann Landsmann Messner, der seinerseits im November als U21-Coach zu den Grasshoppers gestoßen war und nach dem Aus von Scheiblehner zum Chef des A-Teams aufstieg – ein Himmelfahrtskommando, wie sich inzwischen herausstellte.

Lesen Sie auch:
Gernot Messner
„Brutaler Schlag“
0:5 und 0:4! Austro-Coach mit Horrorstart bei Klub
06.04.2026

Grasshoppers-Sportchef Alain Sutter hatte den Österreicher erst gestützt („Es liegt nicht am Trainer. Es lag nicht an Gerald Scheiblehner. Es liegt nicht an Gernot!“), nun zog er aber die Reißleine. Zeidler soll die auf dem vorletzten Platz der schweizerischen Super League der Barrage entgegengehenden Zürcher nun vor dem Abstieg bewahren – aber auch im Falle des Gangs in die zweite Liga Trainer bleiben ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
02.05.2026 11:34
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
120.011 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
112.889 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Vorarlberg
Mutter ließ Baby mit Behinderung in Klinik zurück
87.156 mal gelesen
Das Kind kam bereits im Jänner am Landeskrankenhaus Feldkirch zur Welt und lebt seitdem im ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3275 mal kommentiert
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
871 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Innenpolitik
Kickl vs. Babler: Ihre deftigsten Sager am 1. Mai
619 mal kommentiert
Fernduell zwischen Andreas Babler (li.) und Herbert Kickl am 1. Mai: Die Roten marschierten in ...
Mehr Fußball International
Miserable Bilanz
Aus! Austro-Trainer verliert Job in der Schweiz
Sechste Teilnahme!
Torhüter-Ikone beendet seine Karriere nach der WM
Fußball-Ticker
Deutsche-Bundesliga-Konferenz ab 15.30 Uhr LIVE
Wird Muslic Meister?
Aufstieg? Schalke – Düsseldorf ab 20.30 Uhr LIVE
Deutsche-Liga-Ticker
Leverkusen gegen Leipzig ab 18.30 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf