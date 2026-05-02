Aus! Austro-Trainer verliert Job in der Schweiz

Grasshoppers-Sportchef Alain Sutter hatte den Österreicher erst gestützt („Es liegt nicht am Trainer. Es lag nicht an Gerald Scheiblehner. Es liegt nicht an Gernot!“), nun zog er aber die Reißleine. Zeidler soll die auf dem vorletzten Platz der schweizerischen Super League der Barrage entgegengehenden Zürcher nun vor dem Abstieg bewahren – aber auch im Falle des Gangs in die zweite Liga Trainer bleiben ...