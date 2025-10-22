Finale Phase bei Arbeiten an Hochwasserschutz

Arbeiten an Mauern, Plan für die Fertigstellung steht

Fertig sollen bis Ende des Jahres auch die Bauarbeiten im Bereich der Pfarrbrücke sein. Dort werden Ufermauern, die Verschüttung sowie die Sohlrampe errichtet. Zufrieden zeigt sich Stadtchefin Elisabeth Blanik mit dem bisherigen Fortschritt: „Trotz der Größe des Projekts und den vielen Unwägbarkeiten beim Bau in und um einen Gletscherfluss mitten im Herzen der Stadt befinden wir uns voll im Zeitplan.“ Bürger würden die Beeinträchtigungen unaufgeregt tolerieren.