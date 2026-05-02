Stillstand in Kultur bleibt aufrecht

„Wenn Kulturförderung ausbleibt, betrifft das auch das soziale und wirtschaftliche Gefüge der gesamten Stadt, so die IG KiKK, die „das Bemühen von Kulturreferent Franz Petritz, eine Zwischenlösung herbeizuführen, ausdrücklich positiv bewertet.“ Besagter hofft nach wie vor „auf eine Auszahlung der Kultursubvention vor dem Sommer“, weil man Fakten schaffen müsse, um weiterarbeiten zu können. Wie lange Kultur und Co. noch in der Warteschleife hängen, steht in den Sternen. Dass dieser „Dauerzustand ohne Perspektive“ der Politik ein Armutszeugnis ausstellt, ist Tatsache.