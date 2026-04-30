Löwen für Seele, Geist und den guten Zweck

Heuer sind drei großartige Interpreten(gruppen) zu hören: Der Lavanttaler Edgar Unterkirchner, der mit Frau, Sohn und Hund im Bergdorf Pölling lebt, einst Mönch werden wollte, dann aber seine Erfüllung in der Musik gefunden hat, lässt sein Saxophon im imposanten Kirchenbau erklingen. Der Kärntner Viergesang, der seit 26 Jahren mit Lieder aus verschiedensten Epochen begeistert, ist beim traditionellen ebenso zu hören wie der Carinthia Chor Millstatt. Das Männerensemble unter Bernhard Zlanabitnig hat schon bei zahlreichen Wettbewerben Jury und Publikum überzeugt.