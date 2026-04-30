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12. Mariensingen

Löwen für Seele, Geist und den guten Zweck

Kärnten
30.04.2026 22:01
Kärntner Viergesang (Foto), Carinthia Chor Millstatt und Saxophonist Edgar Unterkirchner in ...
Kärntner Viergesang (Foto), Carinthia Chor Millstatt und Saxophonist Edgar Unterkirchner in Gurk.(Bild: KEF!)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Der Serviceclub Lions lädt zum bereits zwölften Mariensingen in den Dom zu Gurk: Drei großartige Interpreten(gruppen) sind am Sonntag, 3. Mai zu hören.

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Viele Stammgäste warten schon vorfreudig auf den musikalischen Genuss, der alljährlich Anfang Mai in den Gurker Dom lockt, wo der Lionsclub Althofen-Hemmaland unter Christian Klaming sowie die Zweinitzer Lionsmitglieder Erna Printschler und Manfred Kraßnitzer das große, bereits zwölfte Mariensingen organisieren.

Saxophonist Edgar Unterkirchner
Saxophonist Edgar Unterkirchner(Bild: Gerhard Donauer)

Heuer sind drei großartige Interpreten(gruppen) zu hören: Der Lavanttaler Edgar Unterkirchner, der mit Frau, Sohn und Hund im Bergdorf Pölling lebt, einst Mönch werden wollte, dann aber seine Erfüllung in der Musik gefunden hat, lässt sein Saxophon im imposanten Kirchenbau erklingen. Der Kärntner Viergesang, der seit 26 Jahren mit Lieder aus verschiedensten Epochen begeistert, ist beim traditionellen ebenso zu hören wie der Carinthia Chor Millstatt. Das Männerensemble unter Bernhard Zlanabitnig hat schon bei zahlreichen Wettbewerben Jury und Publikum überzeugt.

„Der Erlös dieser Veranstaltung wird zur Gänze für Menschen in Not in der Region zur Verfügung gestellt“, so Präsident Klaming. Zuletzt wurden vom Serviceclub etwa eine Therapie für ein krankes Kind finanziert und der Erhalt der Kalvarienbergkapelle in Althofen unterstützt.

Vorverkauf (15 Euro) im Domladen oder bei ADEG in Gurk, bei BlumenGenuss Hashold und bei Juwelier Pobaschnig. Abendakssa: 20 Euro.Mariensingen im Dom zu Gurk am Sonntag, 3. Mai (18 Uhr).

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