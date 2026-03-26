Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wien-Museum-Schau

Wie die Wiener Donauinsel wurde, was sie heute ist

Wien
26.03.2026 11:00
Um ein Haar wäre hier heute einfach nur ein hoher Damm gestanden.
Um ein Haar wäre hier heute einfach nur ein hoher Damm gestanden.(Bild: WWW_kpic_at)
Porträt von Lukas Zimmer
Von Lukas Zimmer

Das Wien Museum widmet sich einem Thema, das jeder in der Stadt kennt: der Donauinsel. Genau deshalb blickt die Schau auf verborgene Ecken der Insel und ihrer Geschichte. Was der stadtprägende Streifen am Wasser heute ist, sei „weder geplant noch vorhersehbar“ gewesen, argumentiert die Ausstellung.

0 Kommentare

Es war ein verheerendes Hochwasser im Jahr 1954, das Wiens Gesicht in den letzten 150 Jahren am nachhaltigsten verändert hat – aber nicht, weil Teile der Brigittenau und der Leopoldstadt damals bis zu einem halben Meter unter Wasser standen, sondern weil klar wurde: Die Stadt braucht noch mehr Hochwasserschutz. Auch diese Initialzündung für die Donauinsel zeichnet die Wien-Museum-Schau „Die Donauinsel – 21 Kilometer Freiraum“ nach.

Ungeliebte „Spaghetti-Insel“
Von Ideen für einen städtischen Naherholungsraum war damals freilich keine Rede, im Gegenteil: Nur mit den Stimmen der SPÖ und FPÖ wurde schließlich 1969 beschlossen, das damalige Überschwemmungsgebiet neben der Donau durch eine neue Donaurinne mit einem Landstreifen dazwischen zu ersetzen. Noch bis in die 1970er forderte die ÖVP, man solle bloß die bestehenden Dämme erhöhen, und hatte dabei weite Teile der Bevölkerung auf ihrer Seite.

Ein großes Modell der Insel ist das Herzstück jenes Ausstellungsteils, in dem es um die ...
Ein großes Modell der Insel ist das Herzstück jenes Ausstellungsteils, in dem es um die Geschichte des Projekts geht.(Bild: WWW_kpic_at)
Die Leitfarbe Rot führt durch die Bedeutung der Insel für die Natur der Stadt.
Die Leitfarbe Rot führt durch die Bedeutung der Insel für die Natur der Stadt.(Bild: WWW_kpic_at)
Die „Donauinsulaner“ bekommen – bis hin zur legendären gleichnamigen TV-Doku von Elisabeth T. ...
Die „Donauinsulaner“ bekommen – bis hin zur legendären gleichnamigen TV-Doku von Elisabeth T. Spira – gebührend Raum in der Ausstellung.(Bild: WWW_kpic_at)

Als „Spaghetti-Insel“ und „Pissrinne“ wurde das Projekt auch in der Bevölkerung verspottet: Sie hatte sich schon über 100 Jahre an die „wilde Wiese“ neben der Donau gewöhnt und zum Spazieren, Drachensteigen, aber auch als recht anarchistisch angehauchten Freiraum ohne Regeln – bis hin zu kriminellen Aktivitäten – genützt. Dass die Insel eine neue Art Erholung bieten sollte, war zu Baubeginn 1972 noch nicht geplant: Erst ein Jahr später startete der Ideenwettbewerb dazu und war erst 1977 abgeschlossen.

Lieber Badeplätze als Weltausstellung
Dass die Insel schon Gestalt angenommen hatte, als die Ideen dazu vorgelegt wurden, entpuppte sich zum Teil als Glücksfall: Die Natur hatte Teile des Areals schon für sich erobert, was bei der naturnahen Gestaltung der Insel-Ausläufer die Richtung vorgab. Die Eigensinnigkeit der Wiener spielte eine ebenso große Rolle: Ohne ihr Nein zur geplanten Weltausstellung per Volksabstimmung 1995 wären weite Teile der Insel verbaut worden.

Lesen Sie auch:
Kostüme, Experimente und noch viele weitere Mitmach-Stationen machen die Donau zum Abenteuer für ...
Nicht für die Fisch‘
Die Donau fließt jetzt durch Wiens Kindermuseum
12.03.2026
Jede Menge Abwechslung
Sportlich: Das ist alles neu auf der Donauinsel
16.06.2025

Die Ausstellung widmet sich aber nicht nur der Geschichte der Insel, sondern auch – mit jeweils unterschiedlichen Leitfarben in den Ausstellungsräumen für unterschiedliche Themen – ihrer Bedeutung als Lebensraum für Fauna und Flora und erklärt genau, wie sie weiterhin vor Hochwasser schützt. Und nicht zuletzt bekommen die „Donauinsulaner“ selbst eine Stimme: durch zehn ausgewählte Porträts, die ein Spiegelbild von rund 200.000 Wienern – und damit jedem Zehntem in der Stadt – bieten sollen, die an Sommertagen oft die Insel bevölkern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
26.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
6° / 6°
Symbol starker Regen
Wien 11. Simmering
6° / 6°
Symbol starker Regen
Wien 14. Penzing
4° / 5°
Symbol starker Regen
Wien 19. Döbling
5° / 6°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
6° / 6°
Symbol starker Regen

krone.tv

Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Kraftwerk getroffen
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
Ab kommendem Samstag müssen Lokale und Einkaufszentren in Ägypten spätestens um 21 Uhr ...
„Strom einteilen“
Lokale und Geschäfte in Ägypten schließen früher
Anrainer berichteten von einem lauten Knall, der die Fenster erzittern ließ. Anschließend stieg ...
Zwischenfall in Texas
US-Ölraffinerie explodiert: Warnung an Bevölkerung
Regierungschefin Giorgia Meloni hat ihre Wähler offensichtlich nicht ausreichend mobilisieren ...
Justiz-Referendum
Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen
„Frühling der Chancen“
Kongress zeigt Wege zu Klarheit und innerer Stärke
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Wegen Ölkrise drohen Fahrverbote und Tempolimits
130.331 mal gelesen
Schon elf Millionen Fass Öl am Tag liegen in Schiffen und Lagern fest. Hält dies länger an, sind ...
Außenpolitik
Stehen diese Golfstaaten kurz vor Kriegseintritt?
121.858 mal gelesen
Saudi-Arabien (li.) hat den USA die Nutzung wichtiger Luftwaffenstützpunkte gestattet und erwägt ...
Wirtschaft
Supermarkt wirft Lindt-Hasen jetzt aus Sortiment
120.068 mal gelesen
Für viele gehört der Goldhase zum Osterfest dazu – aufgrund der zuletzt so massiv gestiegenen ...
Ausland
Drohnen in Estland und Lettland waren aus Ukraine
1875 mal kommentiert
Ein ukrainischer Drohnenpilot während eines Trainings
Innenpolitik
Grüne stimmen doch zu: Spritpreisbremse kommt!
1515 mal kommentiert
Die Grünen werden der Spritpreisbremse „mit minimalen Änderungen im Gesetzestext“ zustimmen. ...
Wirtschaft
Großangriff lässt russische Öl-Exporte einbrechen
1392 mal kommentiert
Angriffe gegen die Energieinfrastruktur stehen im Ukraine-Krieg an der Tagesordnung.
Mehr Wien
Wien-Museum-Schau
Wie die Wiener Donauinsel wurde, was sie heute ist
Basketball Mega-Event
Jetzt Early Bird Tickets für 3X3 VIENNA sichern!
Rührende Szenen
Schnurrende Zuhörer erleben besondere Lesestunde
Krone Plus Logo
Parkdruck und Einbahn
Darum verlieren Autofahrer in Margareten Geduld
Highlights im VIDEO
4:3! Rapid zittert sich zu Sieg gegen Drittligist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf