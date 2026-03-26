Wie die Wiener Donauinsel wurde, was sie heute ist

Die Ausstellung widmet sich aber nicht nur der Geschichte der Insel, sondern auch – mit jeweils unterschiedlichen Leitfarben in den Ausstellungsräumen für unterschiedliche Themen – ihrer Bedeutung als Lebensraum für Fauna und Flora und erklärt genau, wie sie weiterhin vor Hochwasser schützt. Und nicht zuletzt bekommen die „Donauinsulaner“ selbst eine Stimme: durch zehn ausgewählte Porträts, die ein Spiegelbild von rund 200.000 Wienern – und damit jedem Zehntem in der Stadt – bieten sollen, die an Sommertagen oft die Insel bevölkern.