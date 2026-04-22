700 Heli-Flüge: Umweltanwalt kritisiert Hüttenbau

Dass sich am Mittwoch beinahe zeitgleich die steirische Jägerschaft zu Wort meldete – offenbar nach einem schon länger schwelenden Konflikt mit dem Alpenverein – ist wohl kein Zufall. In der entsprechenden Presseaussendung ist von einer „Bedrohung für die heimische Tierwelt“ die Rede, man fordert eine „naturverträglichere Umsetzung“. Bei der Planung für den Abriss und den Neubau fehle die Rücksichtnahme auf das Gebiet und dessen Bewohner. Man befürchtet massiven Stress für die Tiere, der unter anderem zur Verdrängung aus angestammten Lebensräumen führe.