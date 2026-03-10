Diskussion um die geplante Stromautobahn

So erzählte ein Betroffener, dass die Mastenausläufer bis zu zehn Meter an sein Wohngebäude reichen würden. Hafner: „Es wird einen Fall geben, an dem wir näher zu Häusern rücken müssen, weil es keine Alternative gibt. Hier werden wir mit Grundbesitzern im Bereich in Gespräche treten.“ Intensives Bemühen werde es für den Bereich Gesundheit – vor allem für die sogenannten Koronaentladungen – geben, versicherte Hafner.