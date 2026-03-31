Gastpatienten: Wien setzt Spitälern das Messer an

Als Erika M. im Jahr 2021 im Orthopädischen Spital Speising am Fuß operiert wurde, war die Pensionistin aus Baden in dem Wiener Ordensspital willkommen. Drei Jahre später war alles anders: Die Folge-OP zur Entfernung der eingesetzten Metallplatte wurde im Jänner 2024 zunächst eingetaktet, über ein Jahr später aber mit Verweis auf den Wohnort auf unbestimmte Zeit verschoben – und schließlich telefonisch abgesagt: „Niederösterreichische Patienten kommen nie wieder dran“, bekam die Badnerin zu hören.