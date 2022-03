Salzburger Skischulchef fährt neue Weltrekorde ein

Zudem schaffte er es, in 53 Minuten stolze 1600 Tore zu passieren – dafür waren drei Fahrten mit der Zehnerkarbahn nötig. „Ich bin froh, dass das geklappt hat, das war nicht einfach“, sagt Koch der „Krone“. Nun will der Sportler 6000 Euro an das SOS Kinderdorf International spenden. Damit soll Kindern in der Ukraine geholfen werden.