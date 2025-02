Auf Rekordjagd mit dem Skilehrer-Urgestein

Die Sonne ist noch nicht einmal aufgegangen, da hat Hermann Koch schon aufgefellt. Mit den Tourenski ist Koch kurz davor, aufs Zehnerkar aufzubrechen. „Ich geh am liebsten, wenn niemand unterwegs ist“, sagt der 65-Jährige. Und bevor der Betrieb in der Skischule Koch in Obertauern startet. Auch wenn er eigentlich schon in Pension ist, er hilft noch immer mit.