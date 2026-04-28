Brenner-Blockade: Land ruft auf, Tirol zu meiden

Was kommt auf Autofahrer zu?

Zwischen 11 und 19 Uhr wird am 30. Mai die A 13 Brennerautobahn zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brenner in beide Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt. Das bedeutet, dass kein Transit-Lkw und auch kein Durchreiseverkehr den Brenner passieren wird können. Denn gleichzeitig mit der Autobahn wird die B 182 Brennerstraße sowie die L 38 Ellbögener Straße für den Durchzugsverkehr gesperrt. „Bitte meiden Sie Tirol“, fasst es Florian Kurzthaler, Sprecher des Landes, knapp und eindringlich zusammen. Nur Ziel- oder Quellverkehr darf in dieser Zeit im Wipptal, Gschnitztal, Navistal, Schmirntal oder Valsertal unterwegs sein.

Neben den Sperren in der Region Wipptal gilt am 30. Mai zudem in ganz Tirol inklusive Osttirol bereits ab 9 Uhr ein Fahrverbot für Transit-Lkw über 7,5 Tonnen auf der Nord-Süd-Strecke.