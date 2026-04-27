100 Jahre Risiko

Doch just eine österreichische Staatsanleihe hat für einen historischen Negativrekord gesorgt. Ein Minus von bis zu 67 Prozent markierte den größten Kursverlust bei Staatsanleihen mit bester Bonität. Gemeint ist die 100-jährige Staatsanleihe, mit der sich Österreich zwischen 2017 und 2020 rund 8 Milliarden Euro am Markt beschaffte. Es war, wir erinnern uns, die heftigste Niedrigzinsphase der jüngeren Geschichte: Für Guthaben fielen teils Strafzinsen an, die Zinssätze waren negativ. Noch 2020 nahm Österreich 2 Milliarden auf und zahlt dafür bloß 0,85 Prozent Zinsen jährlich – auf 100 Jahre. Mit der Zinswende stürzte der Kurs dieser Anleihe jedoch ins Bodenlose. Wer verkaufen musste, verlor rund zwei Drittel.