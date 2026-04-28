Nächste Umfrage: Kommt in Wien wieder Rot-Grün?

Wiener Neos

holten bei der Wahl 10 Prozent und liegen bei der Umfrage bei 10 Prozent. Keine Bewegung in irgendeine Richtung, die Partei hat in Wien offenbar ihren Deckel erreicht. Mit Bettina Emmerling einbetoniert, obwohl ihre Persönlichkeitswerte schlecht sind. Zeigt auch: Egal, ob Wiederkehr an der Spitze oder eine andere Person, die Neos bleiben bei ihrem soliden Status. Heißt aber auch: Wenn die SPÖ weiter verliert, kann Ludwig nicht auf einen Emmerling-Turbo-Boost hoffen.