Wienerin für den Tod von 85-Jähriger verurteilt

Die 47-jährige vierfache Mutter beteuert: „Sie wollte halt die Ärzte nicht. Ich hab immer versucht, sie zu überreden.“ Aber über den Kopf von ihrer engen Freundin hinweg entscheiden, wollte sie dann auch nicht. „Das ist dann auf einmal so schnell gegangen mit den Wunden.“ Die hätten sich in kürzester Zeit extrem verschlechtert. Doch über Schmerzen hätte sich die alte Frau nie beschwert, meint die Angeklagte. Die Rettung habe sie überhaupt nur wegen Schluckbeschwerden gerufen.