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Tote Ziegen

Erster Wolfsriss des Jahres im Pinzgau vermutet

Salzburg
23.04.2026 17:00
In Maria Alm ist es vermutlich zu Rissen durch einen Wolf gekommen.
In Maria Alm ist es vermutlich zu Rissen durch einen Wolf gekommen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wie das Land Salzburg am Donnerstag vermeldet, dürfte es zum ersten Wolfsriss des heurigen Jahres gekommen sein. In Maria Alm wurden mehrere tote Ziegen aufgefunden. Sie alle hatten das typische Rissbild eines Wolfes. Heute wurden die Tiere vom Wolfsbeauftragten Hannes Üblagger begutachtet. 

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Am Donnerstag endet auch die Begutachtungsfrist für die geplante neue Wolfsverordnung. Tritt diese in Kraft, können maximal zwei Wölfe noch vor Schadenseintritt entnommen werden.

Das Gebiet um Maria Alm ist eine besonders betroffene Region im Bundesland Salzburg.

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