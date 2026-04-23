Erster Wolfsriss des Jahres im Pinzgau vermutet

Wie das Land Salzburg am Donnerstag vermeldet, dürfte es zum ersten Wolfsriss des heurigen Jahres gekommen sein. In Maria Alm wurden mehrere tote Ziegen aufgefunden. Sie alle hatten das typische Rissbild eines Wolfes. Heute wurden die Tiere vom Wolfsbeauftragten Hannes Üblagger begutachtet.