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50.000 Radfahrer erobern Kärntens Badewanne

Kärnten
26.04.2026 19:00
Porträt von Hannes Wallner
Porträt von Alex Schwab
Von Hannes Wallner und Alex Schwab

Kein Motorenlärm, kein Stau – stattdessen das gleichmäßige Surren unzähliger Fahrräder. Das ist „Wörthersee autofrei“! Am Sonntag genossen so viele Radfahrer wie nie zuvor den Weg um den See.

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Radfahrer, E-Biker, Skater, Familien – und alle mit demselben Ziel: den Wörthersee einmal so zu erleben, wie man ihn sonst nie bekommt – ohne Autos. Mehr als 50.000 Menschen waren dabei. Eine Zahl, die man erst versteht, wenn man selbst mittendrin steht. Wenn sich der Radstrom durch Reifnitz schiebt, die Musik in Velden spielt und am Straßenrand applaudiert wird, dann wird klar: Das ist mehr als ein Event. Das ist ein Lebensgefühl. „Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so groß ist“, staunt Andreas Danler: „So etwas würden wir zuhause im Inntal nicht zusammenbringen.“

Und die beiden Steirerinnen Melanie und Ivonne sind sich einig: „Die Menschen, der See – Kärnten ist großartig!“ Unzählige Steirer nutzten für die Anreise übrigens die Koralmbahn – wohl auch ein Mitgrund für den Teilnehmerrekord, der ordentlich Geld in die Gastro- und Tourismuskassen spülte.

Startschuss für Velovista: Genussradeln in Kärnten
Parallel zum Familienspektakel gab es noch einen Startschuss: „Wörthersee autofrei“ ist nämlich auch der Auftakt zu Velovista, einer achttägigen Genussradreise durch Kärnten. „43 Prozent unserer Gäste steigen aufs Rad“, weiß Kärnten Werber Klaus Ehrenbrandtner. Und ein Blick in die Gesichter bestätigt es: Kärnten und Radeln – das passt perfekt zusammen!

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