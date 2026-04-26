50.000 Radfahrer erobern Kärntens Badewanne

Radfahrer, E-Biker, Skater, Familien – und alle mit demselben Ziel: den Wörthersee einmal so zu erleben, wie man ihn sonst nie bekommt – ohne Autos. Mehr als 50.000 Menschen waren dabei. Eine Zahl, die man erst versteht, wenn man selbst mittendrin steht. Wenn sich der Radstrom durch Reifnitz schiebt, die Musik in Velden spielt und am Straßenrand applaudiert wird, dann wird klar: Das ist mehr als ein Event. Das ist ein Lebensgefühl. „Ich hätte mir nicht gedacht, dass das so groß ist“, staunt Andreas Danler: „So etwas würden wir zuhause im Inntal nicht zusammenbringen.“